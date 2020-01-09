Всемирный банк (ВБ) прогнозирует падение средней цены на нефть в 2020 и 2021 годах до $59 за баррель, сказано в обнародованном 8 января очередном докладе ВБ. Эксперты ВБ считают, что цены на нефть в 2020 — 2021 году незначительно упадут, приблизительно до 59 долларов за баррель.

Всемирный банк предсказывает падение цены на нефть в 2020 и 2021 году

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