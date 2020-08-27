Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок

Публикация рейтинга стран по условиям ведения бизнеса Doing Business приостановлена, такое решение принял Всемирный банк (ВБ). Сообщение об этом опубликовано на сайте организации. ВБ решил провести аудит сбора и обработки данных.