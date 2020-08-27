Nintendo разрабатывает новую консоль Switch Pro к 2021 году

Хотя Nintendo еще не сказала ни слова о своих планах относительно игровой системы, фанаты называют это обновлением «Nintendo Switch Pro» с тех пор, как первые сообщения о предполагаемом обновлении консоли были впервые опубликованы в 2019 году.