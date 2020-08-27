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РБК
РБК

Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок

Публикация рейтинга стран по условиям ведения бизнеса Doing Business приостановлена, такое решение принял Всемирный банк (ВБ). Сообщение об этом опубликовано на сайте организации. ВБ решил провести аудит сбора и обработки данных.В источнике
С чего всё началось
Публикация ежегодного рейтинга Doing Business, в котором оцениваются условия для предпринимательской деятельности в разных странах мира, приостановлена на время проведения оценки допущенных при его составлении нарушений, объявил
 Всемирный банк.
Forbes15:17
Подробнее о событии
Rambler News Service

Всемирный банк приостановит публикацию рейтинга Doing Business

Rambler News Service14:26
Говорит Москва

Всемирный банк приостанавливает публикацию ежегодного отчёта Doing Business из-за обнаруженных ошибок

Говорит Москва14:14
ТАСС

Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

ТАСС13:45
РБК

Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок

РБК14:12
Коммерсантъ

ВБ приостановил публикацию рейтинга Doing Business из-за нарушений при сборе данных

Коммерсантъ14:14
Национальная служба новостей

Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за нарушений

Национальная служба новостей13:40
Московский Комсомолец

Всемирный банк объявил о прекращении публикации рейтинга Doing Business

Московский Комсомолец13:37

В Крыму проверят все детдома из-за скандала с истощенным ребенком

Как заявила «Новой газете» приемная мать двухлетнего мальчика Ольга Крамная, из-за пандемии коронавируса опекунство в Симферополе оформляли удаленно, а после выписки ребенка из детдома его пришлось экстренно госпитализировать в Луговскую больницу.
Новая газета25 августа в 08:16
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Nintendo разрабатывает новую консоль Switch Pro к 2021 году

Хотя Nintendo еще не сказала ни слова о своих планах относительно игровой системы, фанаты называют это обновлением «Nintendo Switch Pro» с тех пор, как первые сообщения о предполагаемом обновлении консоли были впервые опубликованы в 2019 году.
Astera14:39

В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Минск, 27 августа 2020, 21:14 — REGNUM Российских журналистов, ранее задержанных в центре Минска, где оппозиция снова попыталась провести акцию протеста против президента Александра Лукашенко, отпустили на свободу.
REGNUM14:14
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В США заявили, что покупка TikTok — дело частное

Предпочтения в отношении потенциального покупателя американского подразделения популярной соцсети TikTok не имеют власти США, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу 27 августа в интервью журналу Politico.
ИА Красная Весна15:14

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид

Производство препарата фуросемид в форме ампул, который применяется при лечении острой сердечной недостаточности, отека легких и других жизнеугрожающих состояний, сейчас нерентабельно из-за роста стоимости фармсубстанции и зарегулированной государственной цены на него, сообщили РБК в Минпромторге.
РБК11:54
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США вновь призвали Дамаск прекратить уничтожение боевиков «оппозиции»

Вашингтон, 26 августа 2020, 22:12 — REGNUM США считают, что «режим Асада» не должен очищать от незаконных вооруженных формирований новые территории Сирии, а вместо этого сесть за стол переговоров, заявил 26 августа специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри в столице Турции.
REGNUMвчера в 15:12
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