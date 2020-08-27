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РБК
РБК

Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок

Публикация рейтинга стран по условиям ведения бизнеса Doing Business приостановлена, такое решение принял Всемирный банк (ВБ). Сообщение об этом опубликовано на сайте организации. ВБ решил провести аудит сбора и обработки данных.В источнике
С чего всё началось
Публикация ежегодного рейтинга Doing Business, в котором оцениваются условия для предпринимательской деятельности в разных странах мира, приостановлена на время проведения оценки допущенных при его составлении нарушений, объявил
 Всемирный банк.
Forbes15:17
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Bussines из-за нарушений при сборе данных

Эхо Москвы15:32
Национальная служба новостей

Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за нарушений

Национальная служба новостей13:40
Коммерсантъ

ВБ приостановил публикацию рейтинга Doing Business из-за нарушений при сборе данных

Коммерсантъ14:14
РБК

Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок

РБК14:12
ТАСС

Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

ТАСС13:45
Говорит Москва

Всемирный банк приостанавливает публикацию ежегодного отчёта Doing Business из-за обнаруженных ошибок

Говорит Москва14:14
Московский Комсомолец

Всемирный банк объявил о прекращении публикации рейтинга Doing Business

Московский Комсомолец13:37

Московский суд заочно арестовал трижды проголосовавшую в Израиле по поправкам к Конституции россиянку

Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал гражданку России и Израиля Юлию Ильинскую (Яэль Ильински), которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции РФ.
Коммерсантъ15:21
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В «Векторе» допустили ускоренную регистрацию своей вакцины от COVID-19

Вторая российская вакцина от COVID-19 производства новосибирского центра «Вектор», может быть зарегистрирована в октябре по ускоренной процедуре, заявил в эфире телеканала «Россия-24» заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ «Вектор» Александр Рыжиков.
РБК15:37

В ФРГ введут минимальный штраф в €50 за отсутствие защитной маски

Правительство ФРГ и власти федеральных земель Германии договорились о введении минимального штрафа в €50 за отсутствие защитной маски в общественном транспорте, магазинах, общественных учреждениях, на территории детских садов и школ.
ТАСС11:33
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В МГУ разгадали «головоломку» наночастиц оксида плутония

26.08.20 Сотрудники кафедры радиохимии химического факультета МГУ совместно с коллегами из научных институтов Германии, Франции и Швеции исследовали с помощью современных структурных методов наночастицы оксида плутония – одного из радиоактивных элементов.
Портал Поисквчера в 05:58

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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