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Саминвестор

Всемирный банк приостановил публикацию Doing Business из-за ошибок

27 августа 2020 года Всемирный банк сообщил, что приостанавливает публикацию ежегодного отчёта Doing Business, который содержит оценку стоимости ведения бизнеса в разных странах, для проверки корректности обработки данных.В источнике
С чего всё началось
Публикация ежегодного рейтинга Doing Business, в котором оцениваются условия для предпринимательской деятельности в разных странах мира, приостановлена на время проведения оценки допущенных при его составлении нарушений, объявил
 Всемирный банк.
Forbesвчера в 15:17
Подробнее о событии
Газета.Ru

Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business

Газета.Ruвчера в 16:32
Говорит Москва

Всемирный банк приостанавливает публикацию ежегодного отчёта Doing Business из-за обнаруженных ошибок

Говорит Москвавчера в 14:14
Национальная служба новостей

Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за нарушений

Национальная служба новостейвчера в 13:40
РБК

Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок

РБКвчера в 14:12
ТАСС

Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

ТАССвчера в 13:45
Коммерсантъ

ВБ приостановил публикацию рейтинга Doing Business из-за нарушений при сборе данных

Коммерсантъвчера в 14:14
Московский Комсомолец

Всемирный банк объявил о прекращении публикации рейтинга Doing Business

Московский Комсомолецвчера в 13:37

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
2:20
РИА Новости26 августа в 05:27
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В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

Почему Россия ввозит пальмовое масло Поставки пальмового масла в страну растут с конца 1990-х годов: за это время они увеличились более чем в десять раз — до рекордных 1,06 млн т по итогам 2019 года, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РБК04:00
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Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
РИА Новости06:39

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
0:40
РБКвчера в 13:48
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Абэ высказался о судьбе мирного договора с Россией после отставки

Мне очень жаль, что мы не решили проблему похищенных граждан. Проблему мирного договора, вопрос изменения конституции. То, что я ухожу не закончив эти дела, разрывает мне сердце.
Синдзо Абэ
Японский политик
РИА Новости05:19

Сдачу второго парома для линии Усть-Луга — Балтийск планируют перенести на 2022 год

Срок сдачи второго автомобильно-железнодорожного парома на сжиженном газе "Генерал Черняховский" для линии Усть-Луга — Балтийск могут сдвинуть на полгода — с декабря 2021-го на июль 2022-го.
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