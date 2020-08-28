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Саминвестор

Всемирный банк приостановил публикацию Doing Business из-за ошибок

27 августа 2020 года Всемирный банк сообщил, что приостанавливает публикацию ежегодного отчёта Doing Business, который содержит оценку стоимости ведения бизнеса в разных странах, для проверки корректности обработки данных.В источнике
С чего всё началось
Публикация ежегодного рейтинга Doing Business, в котором оцениваются условия для предпринимательской деятельности в разных странах мира, приостановлена на время проведения оценки допущенных при его составлении нарушений, объявил
 Всемирный банк.
Forbesвчера в 15:17
Подробнее о событии
Газета.Ru

Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business

Газета.Ruвчера в 16:32
Говорит Москва

Всемирный банк приостанавливает публикацию ежегодного отчёта Doing Business из-за обнаруженных ошибок

Говорит Москвавчера в 14:14
Московский Комсомолец

Всемирный банк объявил о прекращении публикации рейтинга Doing Business

Московский Комсомолецвчера в 13:37
РБК

Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок

РБКвчера в 14:12
ТАСС

Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

ТАССвчера в 13:45
Национальная служба новостей

Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за нарушений

Национальная служба новостейвчера в 13:40
Коммерсантъ

ВБ приостановил публикацию рейтинга Doing Business из-за нарушений при сборе данных

Коммерсантъвчера в 14:14

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20
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Ведомости04:29
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РБКвчера в 13:48
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