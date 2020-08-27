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Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок

Публикация рейтинга стран по условиям ведения бизнеса Doing Business приостановлена, такое решение принял Всемирный банк (ВБ). Сообщение об этом опубликовано на сайте организации. ВБ решил провести аудит сбора и обработки данных.В источнике
С чего всё началось
Публикация ежегодного рейтинга Doing Business, в котором оцениваются условия для предпринимательской деятельности в разных странах мира, приостановлена на время проведения оценки допущенных при его составлении нарушений, объявил
 Всемирный банк.
Forbesвчера в 15:17
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Bussines из-за нарушений при сборе данных

Эхо Москвывчера в 15:32
Говорит Москва

Всемирный банк приостанавливает публикацию ежегодного отчёта Doing Business из-за обнаруженных ошибок

Говорит Москвавчера в 14:14
ТАСС

Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

ТАССвчера в 13:45
РБК

Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок

РБКвчера в 14:12
Коммерсантъ

ВБ приостановил публикацию рейтинга Doing Business из-за нарушений при сборе данных

Коммерсантъвчера в 14:14
Национальная служба новостей

Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за нарушений

Национальная служба новостейвчера в 13:40
Московский Комсомолец

Всемирный банк объявил о прекращении публикации рейтинга Doing Business

Московский Комсомолецвчера в 13:37

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