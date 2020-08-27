Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).