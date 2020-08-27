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Газета.Ru
Газета.Ru

Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business, в котором ежегодно оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах мира, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Публикация ежегодного рейтинга Doing Business, в котором оцениваются условия для предпринимательской деятельности в разных странах мира, приостановлена на время проведения оценки допущенных при его составлении нарушений, объявил
 Всемирный банк.
Forbesвчера в 15:17
Подробнее о событии
Газета.Ru

Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business

Газета.Ruвчера в 16:32
Говорит Москва

Всемирный банк приостанавливает публикацию ежегодного отчёта Doing Business из-за обнаруженных ошибок

Говорит Москвавчера в 14:14
Коммерсантъ

ВБ приостановил публикацию рейтинга Doing Business из-за нарушений при сборе данных

Коммерсантъвчера в 14:14
РБК

Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок

РБКвчера в 14:12
ТАСС

Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

ТАССвчера в 13:45
Национальная служба новостей

Всемирный банк прервал публикацию рейтинга Doing Business из-за нарушений

Национальная служба новостейвчера в 13:40
Московский Комсомолец

Всемирный банк объявил о прекращении публикации рейтинга Doing Business

Московский Комсомолецвчера в 13:37

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов
РБК17:00
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В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском23:42
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С 2 сентября Польша может разрешить авиасообщение с Россией

Правительство Польши подготовило список из 46 стран, авиасообщение с которыми будет запрещено из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили российские информагентства со ссылкой на Польское агентство печати.
Коммерсантъ19:59
5

На Украине за сутки выявили почти 2,5 тыс. заражений коронавирусом

Киев, 28 августа 2020, 09:38 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали новый антирекорд — 2438 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 28 августа специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
REGNUM02:38

Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБКвчера в 11:29
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