Экономика
РБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Российская газетавчера в 07:09
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Авто
Обновленный Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ
Автоновости дня вчера в 14:17
Происшествия
Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне
Компания молодых людей устроила флешмоб в Екатеринбурге, прокатившись по центру города в бассейне, наполненном водой, сообщает портал E1.ru.
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
Суд отправил актера Ефремова под домашний арест
REGNUM вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН 08 июня в 19:46
Политика
Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг
РИА Новости 08 июня в 08:22
Армия и оружие
Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани
К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана.
ИА Красная Весна вчера в 04:30
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
Энергетика
МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа
По мнению МЭА, мировой спрос на газ в 2020 году уменьшится на 150 млрд куб. м. "Столкнувшись с этим беспрецедентным шоком, рынки природного газа переживают сильную корректировку предложения и торговли, что приводит к исторически низким спотовым ценам и высокой волатильности", — говорится в документе.
РБК 01:49
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Газета.Ru вчера в 16:25
Технологии
Новая версия Windows 10 стала доступна для широкого круга пользователей. Как получить
Начиная с сегодняшнего дня Microsoft сделала доступным Windows 10 May 2020 Update для большего круга пользователей и для более широкого ассортимента конфигураций ПК.
iXBT.com 01:03
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Экономика
«Известия»: Совфед планирует переложить уплату НДС на арендаторов
Совфед может переложить перечисление НДС с владельцев торговых и деловых центров на съемщиков помещений.
ТАСС вчера в 21:36
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Политика
Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник провели телефонный разговор.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:37
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
Общество
Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках
Конституционный суд предписал проводить митинги только в специально отведенных для этого местах — в гайд-парках.
Новая газета вчера в 14:11
Политика
В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию
Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
Форпост Северо-Запад вчера в 08:18
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
Футбол
«Уфа» интересуется защитником сборной Болгарии
Защитник сборной Болгарии и софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в "Уфу", сообщает местное издание Маrіса.
Реальное время вчера в 14:23
Футбол
«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Вейналдумом
Евро-футбол.ру вчера в 15:49
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
Шоу-бизнес
«Мой лучший друг»: Дмитрий Нагиев впервые рассказал о возлюбленной
Актер отметил, что для него важно, чтобы с любимой было легко.
Пятый канал вчера в 11:08
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
РБК вчера в 23:30
Гаджеты
Бюджетный смартфон Oppo A52 вышел в России
Компания Oppo анонсировала в России самый доступный смартфон из A-серии – Oppo A52.
Piter.tv вчера в 06:47
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru вчера в 16:51
Общество
Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста
Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.
РБК 01:00
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 08 июня в 07:19
Политика
Песков отрицает, что Россия занижает статистику по коронавирусу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN завил, что большое количество случаев заболевания COVID-19 в стране является результатом использования «максимально возможного количества тестов на коронавирус».
Коммерсантъ вчера в 18:30
Футбол
Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44