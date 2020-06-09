Экономика
Российская газетаВсемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Мировой экономический объем сократится на 5,2 процента. Особенно пострадали промышленно развитые страны, для которых прогнозируется общее падение на семь процентов. Не исключено, что экономика еврозоны сократится на 9,1 процента, говорится в опубликованном прогнозе Всемирного банка.
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Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
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На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии
Итальянские специалисты смогли узнать, что приём медикаментов для лечения гипертонии значительно увеличивает продолжительность жизни человека даже у самых слабых пожилых людей.
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МиГ-35 оснастят перспективным оружием
Практически вся номенклатура вооружений уже испытана на новейшем истребителе МиГ-35, но есть перспективные образцы, которые пока не готовы к применению в полетах, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Селиванов.
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