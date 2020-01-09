Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВсемирный банк прогнозирует небольшое снижение цены на нефть

"Согласно прогнозу, цены на нефть немного снизятся примерно до $59 за баррель в 2020 и 2021 годах", — сообщается в документе. При этом авторы доклада указали на то, что если торговая война между США и Китаем продолжиться, то средняя цена нефти может повыситься.
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