КоммерсантъВсемирный банк прогнозирует падение ВВП России на 11,2% в 2022 годуВВП России в 2022 году сократится на 11,2%, говорится в прогнозе Всемирного банка (ВБ).КоммерсантъСогласно прогнозу Всемирного банка, российская экономика уйдет в рецессию и снизится на 11,2% в 2022 г. из-за санкций и снижения внутреннего спроса.Finam.RuВ целом, как прогнозирует финансовый институт, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в 2022 году снизится на 4,1%.РИА НовостиИнститут международных финансов прогнозирует, что в 2022 году ВВП России сократится на 15%.РБКЧитать далееСвернутьVSE42.RUVSE42.RUКомсомольская правдаНациональная служба новостейРБКKrasnoyarskmedia.ruСибкрай.ruDaily StormDP.RUДеловой квадратПрофильРЕН ТВГлавный региональныйГазета.RuБизнес ФМ Санкт-ПетербургВятка-На-СетиБизнес журналМедиаКорСетьНовый ДеньTatCenterПодробнее о событииВсемирный банк: ВВП России в 2022 году сократится на 11,2%ПРАЙМ19:22Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2% и Украины на 45%РБК17:57Всемирный банк дал прогноз по падению ВВП РФ на 11,2% в 2022 годуИнтерфаксвчера в 16:42ВБ спрогнозировал сокращение ВВП РФ на 11,2% из-за санкций и снижения внутреннего спросаLenta.ru18:42Всемирный банк: экономика России в этом году сократится на 11,2%РИА Новостивчера в 16:36Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России на 11,2% в 2022 годуКоммерсантъвчера в 16:32ВБ прогнозирует сокращение ВВП России в 2022 году на 11,2%, а Украины - на 45,1%ТАСС17:33Показать ещёОценить1KПоделиться