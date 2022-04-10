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Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России на 11,2% в 2022 году

ВВП России в 2022 году сократится на 11,2%, говорится в прогнозе
 Всемирного банка (ВБ).
Коммерсантъ
Согласно прогнозу Всемирного банка, российская экономика уйдет в рецессию и снизится на 11,2% в 2022 г. из-за санкций и снижения внутреннего спроса.
Finam.Ru
В целом, как прогнозирует финансовый институт, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии в 2022 году снизится на 4,1%.
РИА Новости
Институт международных финансов прогнозирует, что в 2022 году ВВП России сократится на 15%.
РБК

Подробнее о событии

Всемирный банк: ВВП России в 2022 году сократится на 11,2%
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Всемирный банк дал прогноз по падению ВВП РФ на 11,2% в 2022 году
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ВБ спрогнозировал сокращение ВВП РФ на 11,2% из-за санкций и снижения внутреннего спроса
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