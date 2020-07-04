Экономика
ТАССВсемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%
ВВП России в 2020 году упадет на 6% и будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах, говорится в докладе Всемирного банка. Согласно прогнозам, падение ВВП России до 11-летнего минимума произойдет под влиянием спровоцированного пандемией глубокого спада мировой экономики.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 07:51, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Общество
ЕГЭ по русскому языку сдают пять тысяч выпускников в Бурятии
Улан-Удэ, 6 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Бурятии прошёл первый день Единого государственного экзамена по русскому языку.
REGNUM 04:07
Политика
Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции
В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:23
Гаджеты
Xiaomi выпустит ноутбук RedmiBook 16 с процессором Intel Core i7
Что касается нового RedmiBook 16, то он получит чип Core i7 10-го поколения, а также платформу Intel.
Evo-rus.com 06:17
Общество
Власти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц
По мнению бывшего замминистра энергетики и оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой, подавших жалобу в ЕСПЧ, применение технологии распознавания лиц на митингах нарушает право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать процедуры идентификации во время митинга — право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 05:44
Авто
Краш-тест седана Aurus Senat впервые показали на видео
Еще в 2018 году появилась информация о краш-тестах автомобилей Aurus.
CARakoom.com 06:24
Шоу-бизнес
В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет.
Общественная служба новостей 04 июля в 09:23
Биатлон
В допинг-пробе российской биатлонистки нашли ДНК мужчины
Lenta.ru вчера в 10:25
Общество
«Аэрофлот» сохраняет шахматную рассадку из-за низкой загрузки
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за невысокой загрузки сохраняет шахматную рассадку, но принципиально считает, что риск заражения на борту очень низкий, сообщил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:17
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни
Сегодня австрийские СМИ написали об убийстве недалеко от Вены уроженца Чечни Мамихана Умарова.
Говорит Москва вчера в 10:16
Культура
Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса
Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
Происшествия
В суде огласили переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
RT на русском 07:31
Шоу-бизнес
Елена Малышева улетела в Нью-Йорк
Фото: Елена Малышева (@ malysheva.live) Теледокторша улетела в Нью-Йорк не просто так.
Версия.Инфо 07:31
Единоборства
Александр Беспутин лишен титула WBA из-за допинга
Накануне стало известно, что Всемирная боксерская ассоциация лишила Беспутина звания чемпиона WBA из-за положительных тестов на допинг.
Городские новости. Красноярск 03:15
Футбол
Скончалась мать главного тренера ЦСКА Гончаренко
Вести.Ru 05:21
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Политика
Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
Политика
СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
Взгляд.ру 04:02
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
РИА Новости 07:43
Наука
Коронавирус стал в девять раз заразнее
Специалисты отмечают, что коронавирус стал заразнее в девять раз.
Evo-rus.com вчера в 10:34
Путешествия
Россияне разочаровались в отечественных курортах
По результатам опроса портала TourDom.ru, наши туристы достаточно быстро разочаровались в поездках на местные курорты.
Live24 07:10
Общество
Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в России в I полугодии упали на 19,3%
"АвтоВАЗ" в январе - июне 2020 года сократил продажи на российском рынке на 19,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.
ТАСС 06:16
Технологии
Кричевский рассказал об уязвимостях системы распознавания лиц
Как сообщил Кричевский, негативное отношению людей к системе распознавания лиц связано с тем, что она вторгается в частную жизнь человека и открывает доступ к приватной информации.
iReactor 01:30