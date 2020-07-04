Экономика

ТАССТАССВсемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ВВП России в 2020 году упадет на 6% и будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах, говорится в докладе Всемирного банка. Согласно прогнозам, падение ВВП России до 11-летнего минимума произойдет под влиянием спровоцированного пандемией глубокого спада мировой экономики.
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Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

Аргументы и Факты07:04

Всемирный банк предсказал России самый глубокий за 11 лет спад

Комсомольская правда06:19

Всемирный банк: спад ВВП России в 2020 году будет самым глубоким за последние 11 лет

ПРАЙМ05:09

Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%

Интерфакс05:18

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ТАСС05:01

ВВП России в 2020 году упадет до минимума за 11 лет

Национальная служба новостей06:13

Год насмарку. Когда восстановится литовская экономика

BaltNews.lt04 июля в 12:00
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 07:51, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Общество

ЕГЭ по русскому языку сдают пять тысяч выпускников в Бурятии

Улан-Удэ, 6 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Бурятии прошёл первый день Единого государственного экзамена по русскому языку.
REGNUM 04:07
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Происшествия

Подозреваемого в серии убийств в Подмосковье нашли мертвым в СИЗО

РБК 05:12
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Политика

Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:23
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Гаджеты

Xiaomi выпустит ноутбук RedmiBook 16 с процессором Intel Core i7

Что касается нового RedmiBook 16, то он получит чип Core i7 10-го поколения, а также платформу Intel.
Evo-rus.com 06:17
Общество

Власти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц

По мнению бывшего замминистра энергетики и оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой, подавших жалобу в ЕСПЧ, применение технологии распознавания лиц на митингах нарушает право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать процедуры идентификации во время митинга — право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 05:44
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Авто

Краш-тест седана Aurus Senat впервые показали на видео

Еще в 2018 году появилась информация о краш-тестах автомобилей Aurus.
CARakoom.com 06:24
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Шоу-бизнес

В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет.
Общественная служба новостей 04 июля в 09:23
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Биатлон

В допинг-пробе российской биатлонистки нашли ДНК мужчины

Lenta.ru вчера в 10:25
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Общество

«Аэрофлот» сохраняет шахматную рассадку из-за низкой загрузки

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за невысокой загрузки сохраняет шахматную рассадку, но принципиально считает, что риск заражения на борту очень низкий, сообщил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:17
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни

Сегодня австрийские СМИ написали об убийстве недалеко от Вены уроженца Чечни Мамихана Умарова.
Говорит Москва вчера в 10:16
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Культура

Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
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Происшествия

В суде огласили переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

RT на русском 07:31
Шоу-бизнес

Елена Малышева улетела в Нью-Йорк

Фото: Елена Малышева (@ malysheva.live) Теледокторша улетела в Нью-Йорк не просто так.
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Александр Беспутин лишен титула WBA из-за допинга

Накануне стало известно, что Всемирная боксерская ассоциация лишила Беспутина звания чемпиона WBA из-за положительных тестов на допинг.
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Футбол

Скончалась мать главного тренера ЦСКА Гончаренко

Вести.Ru 05:21
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
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Политика

Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
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Политика

СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
Взгляд.ру 04:02
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены

РИА Новости 07:43
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Наука

Коронавирус стал в девять раз заразнее

Специалисты отмечают, что коронавирус стал заразнее в девять раз.
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Путешествия

Россияне разочаровались в отечественных курортах

По результатам опроса портала TourDom.ru, наши туристы достаточно быстро разочаровались в поездках на местные курорты.
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Общество

Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
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Удар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

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Продажи «АвтоВАЗа» в России в I полугодии упали на 19,3%

"АвтоВАЗ" в январе - июне 2020 года сократил продажи на российском рынке на 19,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.
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Кричевский рассказал об уязвимостях системы распознавания лиц

Как сообщил Кричевский, негативное отношению людей к системе распознавания лиц связано с тем, что она вторгается в частную жизнь человека и открывает доступ к приватной информации.
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