Экономика
ТАССВсемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%
ВВП России в 2020 году упадет на 6% и будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах, говорится в докладе Всемирного банка. Согласно прогнозам, падение ВВП России до 11-летнего минимума произойдет под влиянием спровоцированного пандемией глубокого спада мировой экономики.
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Происшествия
Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар
Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 08:00
Общество
Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам
Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG.
РБК 06:26
Биатлон
В допинг-пробе российской биатлонистки нашли ДНК мужчины
Lenta.ru вчера в 10:25
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
Общество
Указание пола уберут из удостоверений личности в Нидерландах
Указание пола исключат из удостоверений личности в Нидерландах как "ненужное", указано в письме министра образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен к палате представителей.
Газета.Ru вчера в 11:08
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
Армия и оружие
Антиснайперские УАЗы и «Уралы» для спецназа показали в Луганске
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики имеет на вооружении несколько специализированных версий автомобилей УАЗ-3151 и Урал-4320.
Российская газета 02:58
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год
Согласно документу, граждане смогут претендовать на денежную помощь от государства в размере до 50 000 рублей в год.
Evo-rus.com 08:16
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже
Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
Интерфакс 08:00
Политика
Сенатор и крымские татары прокомментировали отказ Турции признать Крым
В свою очередь, сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Крыму не нужно признание со стороны Турции - главное, чтобы Россия признавала и поддерживала регион.
Газета.Ru 04 июля в 14:30
Происшествия
В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни
Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
Происшествия
После 11 лет в больнице скончалась жертва пожара в «Хромой лошади»
Женщина, которая пострадала при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 года в Перми, скончалась в Березниках.
Evo-rus.com 08:39
Общество
ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», — отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:31
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
"В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 08:17
Политика
Песков опроверг информацию о каких-либо ультиматумах Украине от России
В ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать высказывания ряда политиков, которые высказали мнения, что ДНР и ЛНР в ближайшее время могут быть включены в состав России.
Интерфакс - Россия 06:26
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Фигурное катание
Forbes назвал годовой заработок 18-летней Загитовой
Спортивные результаты результаты принесли 18-летней спортсменке 25 тысяч долларов (2-е и 3-е место на двух этапах Гран-при, 6-я позиция в финале).
Матч ТВ 08:38
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Политика
Эксперт назвал политическим отказ США от российских двигателей РД-180
Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, чем грозит отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
Газета.Ru 02:13
Общество
Актер Элайджа Вуд поддержал Виктора Бабарико
Голливудский актер Элайджа Вуд по просьбе белорусских друзй записал видеообращение в поддержку претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.
BFM.ru 07:56
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о жаре за 40 градусов в ряде регионов России
Аномально жаркая погода ожидается с 5 по 7 июля в ряде регионов России, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Политика Сегодня вчера в 04:35
Автоспорт
Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено
Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26