Экономика

ТАССТАССВсемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ВВП России в 2020 году упадет на 6% и будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах, говорится в докладе Всемирного банка. Согласно прогнозам, падение ВВП России до 11-летнего минимума произойдет под влиянием спровоцированного пандемией глубокого спада мировой экономики.
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Всемирный банк предсказал России самый глубокий за 11 лет спад

Комсомольская правда06:19

ВВП России в 2020 году упадет до минимума за 11 лет

Национальная служба новостей06:13

Всемирный банк: спад ВВП России в 2020 году будет самым глубоким за последние 11 лет

ПРАЙМ05:09

В ВБ заявили о возможности реформировать систему соцподдержки в России

РИА Новости05:29

Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%

Интерфакс05:18

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ТАСС05:01

ВВП России в 2020 году упадет до 11-летнего минимума

URA.Ru05:39
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 08:50, Ашберн
Происшествия

Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар

Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 08:00
Общество

Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам

Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG.
РБК 06:26
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
Биатлон

В допинг-пробе российской биатлонистки нашли ДНК мужчины

Lenta.ru вчера в 10:25
Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
Общество

Указание пола уберут из удостоверений личности в Нидерландах

Указание пола исключат из удостоверений личности в Нидерландах как "ненужное", указано в письме министра образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен к палате представителей.
Газета.Ru вчера в 11:08
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
Армия и оружие

Антиснайперские УАЗы и «Уралы» для спецназа показали в Луганске

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики имеет на вооружении несколько специализированных версий автомобилей УАЗ-3151 и Урал-4320.
Российская газета 02:58
Политика

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год

Согласно документу, граждане смогут претендовать на денежную помощь от государства в размере до 50 000 рублей в год.
Evo-rus.com 08:16
Происшествия

Подозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мертвым в СИЗО

Газета.Ru 06:16
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже

Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
Интерфакс 08:00
Политика

Сенатор и крымские татары прокомментировали отказ Турции признать Крым

В свою очередь, сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Крыму не нужно признание со стороны Турции - главное, чтобы Россия признавала и поддерживала регион.
Газета.Ru 04 июля в 14:30
Происшествия

В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
Происшествия

Тела пропавших в Курганской области троих детей обнаружили в реке

ТАСС 07:53
Происшествия

После 11 лет в больнице скончалась жертва пожара в «Хромой лошади»

Женщина, которая пострадала при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 года в Перми, скончалась в Березниках.
Evo-rus.com 08:39
Общество

ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», — отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:31
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

"В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 08:17
Политика

Песков опроверг информацию о каких-либо ультиматумах Украине от России

В ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать высказывания ряда политиков, которые высказали мнения, что ДНР и ЛНР в ближайшее время могут быть включены в состав России.
Интерфакс - Россия 06:26
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Евгений Петросян подал в суд на Виктора Коклюшкина за оскорбление жены

Газета.Ru 08:38
Фигурное катание

Forbes назвал годовой заработок 18-летней Загитовой

Спортивные результаты результаты принесли 18-летней спортсменке 25 тысяч долларов (2-е и 3-е место на двух этапах Гран-при, 6-я позиция в финале).
Матч ТВ 08:38
Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Политика

Эксперт назвал политическим отказ США от российских двигателей РД-180

Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, чем грозит отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
Газета.Ru 02:13
Общество

Актер Элайджа Вуд поддержал Виктора Бабарико

Голливудский актер Элайджа Вуд по просьбе белорусских друзй записал видеообращение в поддержку претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.
BFM.ru 07:56
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Общество

Гидрометцентр предупредил о жаре за 40 градусов в ряде регионов России

Аномально жаркая погода ожидается с 5 по 7 июля в ряде регионов России, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Политика Сегодня вчера в 04:35
Автоспорт

Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено

Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
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