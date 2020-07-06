Экономика

ТАССТАССВсемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ВВП России в 2020 году упадет на 6% и будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах, говорится в докладе Всемирного банка. Согласно прогнозам, падение ВВП России до 11-летнего минимума произойдет под влиянием спровоцированного пандемией глубокого спада мировой экономики.
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Подробнее о событии

Всемирный банк предсказал России самый глубокий за 11 лет спад

Комсомольская правда06:19

ВВП России в 2020 году упадет до минимума за 11 лет

Национальная служба новостей06:13

Всемирный банк: спад ВВП России в 2020 году будет самым глубоким за последние 11 лет

ПРАЙМ05:09

В ВБ заявили о возможности реформировать систему соцподдержки в России

РИА Новости05:29

Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%

Интерфакс05:18

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ТАСС05:01

ВВП России в 2020 году упадет до 11-летнего минимума

URA.Ru05:39
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика

Песков воздержался от оценок исследования об уровне бедности регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля в разговоре с журналистами признал, что не успел еще ознакомиться с исследованием «РИА Новости» об уровне бедности субъектов страны.
Известия 06:56
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Здоровье

Витамин D снижает риск развития болезней сердца

По заявлению кардиолога и терапевта Ирины Мурадян, витамин D играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов, передает РИА Новости.
Инфорос 06:24
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
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Политика

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
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Шоу-бизнес

Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены

Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Общество

Фотограф Берменьев назвал обвинение в изнасиловании провокацией

РИА Новости 06:57
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Политика

Лондон ввел персональные санкции в связи с «делом Магнитского»

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник официально объявил о введении индивидуальных санкций в отношении лиц, связанных с "делом Магнитского".
Интерфакс 11:02
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
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Происшествия

В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет

Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота.
Известия 10:30
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Религия

Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.
Моя Москва.онлайн 05:39
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Общество

Жителей Неноксы попросили на два дня оставить свои дома из-за военных

Будет организовано пять автобусов из Неноксы и поселка Сопка.
News29.ru 03:16
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Общество

Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам

Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG.
РБК 06:26
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Финансы

Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 05:07
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Общество

В Сыктывкаре на лечении находятся 290 больных коронавирусом

Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как сообщила Наталья Хозяинова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", на 5 июля в Сыктывкаре на лечении с диагнозом COVID-2019 в инфекционной больнице находятся 126 человек, в Коми республиканской - 164 больных.
ИА БНК вчера в 10:52
Общество

В Подмосковье начали разборку временных госпиталей

В Московской области начали разбирать временные госпитале, организованные на время пандемии коронавируса в международном выставочном центре "Крокус ЭКСПО" и парке "Патриот".
Российская газета 08:38
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
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Армия и оружие

Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж

Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
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Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
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Общество

Школьника с ОВЗ заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ в Москве

Сегодня в столице прошёл ЕГЭ по русскому языку.
Говорит Москва 09:42
Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Российская газета 03:17
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Общество

За замглавы Минобрнауки РФ предложили залог в 3 млн рублей

Москва, 6 июля 2020, 17:38 — REGNUM Адвокат замглавы Минобрнауки РФ Марины Лукашевич попросил суд о залоге для подопечной в размере 3 млн рублей, передаёт 6 июля корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 10:38
Футбол

«Динамо» самоизолировалось на базе до конца сезона

Московское «Динамо» в полном составе продолжит проживать на базе в Новогорске до окончания текущего сезона.
RT на русском 10:27
Общество

Серебренников не стал обжаловать приговор

RT на русском 10:00
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Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
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Футбол

В томской футбольной команде «Томь» 3 игрока заразились коронавирусом

Сегодня стало известно, что трое игроков томского футбольного клуба "Томь" заразились коронавирусом.
ИА 1-Line 06:10
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В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,7

РИА Новости 09:27
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