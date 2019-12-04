Экономика
РБКВсемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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Татьяна Абанкина: «В России наблюдается неравномерное распределение доходов»
Новые Известиявчера в 09:37
Эксперты выяснили, что средний россиянин стал почти вдвое богаче с начала 2000-х
Интерфакс04 декабря в 06:18
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Гаджеты
Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправится к МКС
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками для экипажа Международной космической станции (МКС) планируется запустить с космодрома Байконур в пятницу, сообщил "Роскосмос".
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Здоровье
Следком присоединился к проверке сахалинской областной больницы
Следственный отдел Южно-Сахалинска присоединился к проверке областной больницы.
Общество
Студенту-блогеру Жукову дали три года условно
Политика
Меркель встретится с Путиным в Париже
Канцлер Германии Ангела Меркель встретится на полях саммита нормандского формата в Париже с президентом России Владимиром Путиным.
Авто
Volkswagen анонсировал купе-кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила тизер новой модели — купе-кроссовера Nivus.
Шоу-бизнес
Александр Петров и Стася Милославская впервые вышли в свет вместе
Александр до последнего не признавался в новой связи, заявляя, что их с Милославской связывает только дружба.
Происшествия
В Чебоксарах школьница ударила полицейского ногой в лицо
В Чебоксарах будут судить семнадцатилетнюю школьницу по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти, сообщили в пресс-службе СК РФ по Чувашской республике.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей
Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
Политика
Стало известно отношение украинцев к войне в Донбассе
Около 45 процентов украинцев относятся к войне на востоке страны как к агрессии России с использованием ополченцев Донбасса.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Политика
Кадырова заподозрили в причастности к убийству соратника Басаева
Авторы статьи отмечают, что Хангошвили, который считается соратником лидера боевиков Шамиля Басаева, погиб в берлинском Тиргартене 23 августа — в день рождения Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни.
Происшествия
Несколько человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Серпухове
Политика
В торможении «Турецкого потока» впервые открыто Путин обвинил Болгарию
Российский президент Владимир Путин назвал «источник торможения» газопровода «Турецкий поток».
Армия и оружие
Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Игры
Слухи: Кодзима вернётся к разработке Silent Hill для Konami
Пользователь Reddit под псевдонимом Sarkzt0001 со ссылкой на собственные источники поделился якобы инсайдерской информацией о том, что Хидео Кодзима (Hideo Kojima) собирается вернуться к разработке Silent Hill для Konami.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Политика
Нацгвардию Украины не пустят в Донбасс – Пушилин
«Что касается отрядов Народной милиции, то, согласно комплексу мер, они должны создаваться только по решению местных советов Донбасса, и никаких нацгвардейцев на свои земли мы не допустим», — приводит слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».
Общество
ГИБДД поменяет теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов в теоретическом экзамене при сдаче на права увеличится.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Кино
«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC
Вице-президент BBC Studios по странам Центральной и Восточной Европы, Средиземноморью и Африке Салим Мукаддам рассчитывает, что «Яндекс» с его масштабом и вниманием к качеству контента сможет привлечь к сериалам и фильмам студии новых зрителей из России.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Экономика
IPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд
Политика
Путин заявил о достижении в России макроэкономической стабильности
В России достигнута макроэкономическая стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов Германии в Сочи.
Политика
США расширили санкции против России
Минфин США ввел санкции против 17 граждан России и семи российских компаний за киберпреступления.