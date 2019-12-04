Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Энергетика Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.

Политика Меркель встретится с Путиным в Париже Канцлер Германии Ангела Меркель встретится на полях саммита нормандского формата в Париже с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия В Чебоксарах школьница ударила полицейского ногой в лицо В Чебоксарах будут судить семнадцатилетнюю школьницу по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти, сообщили в пресс-службе СК РФ по Чувашской республике.

Кино Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.

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Политика Кадырова заподозрили в причастности к убийству соратника Басаева Авторы статьи отмечают, что Хангошвили, который считается соратником лидера боевиков Шамиля Басаева, погиб в берлинском Тиргартене 23 августа — в день рождения Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни.

Игры Слухи: Кодзима вернётся к разработке Silent Hill для Konami Пользователь Reddit под псевдонимом Sarkzt0001 со ссылкой на собственные источники поделился якобы инсайдерской информацией о том, что Хидео Кодзима (Hideo Kojima) собирается вернуться к разработке Silent Hill для Konami.

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Политика Нацгвардию Украины не пустят в Донбасс – Пушилин «Что касается отрядов Народной милиции, то, согласно комплексу мер, они должны создаваться только по решению местных советов Донбасса, и никаких нацгвардейцев на свои земли мы не допустим», — приводит слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».

Кино «Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC Вице-президент BBC Studios по странам Центральной и Восточной Европы, Средиземноморью и Африке Салим Мукаддам рассчитывает, что «Яндекс» с его масштабом и вниманием к качеству контента сможет привлечь к сериалам и фильмам студии новых зрителей из России.

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