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Всемирный банк рекомендовал ослабить санкции против РФ

Санкции, введенные странами Запада против России, необходимо ослабить для разрешения продовольственного кризиса.
Известия
Главы организаций подчеркнули, что кризис 2008 года научил тому, что введение глобальных торговых ограничений напрямую влечет за собой рост цен на продовольствие.
РЕН ТВ
Эксперты предположили, что Минфин США смягчил санкции взамен того, что Москва разблокировала порты.
BFM.ru
Кроме снятия торговых ограничений, главы организаций считают нужным немедленно поддержать уязвимые слои населения, увеличить производство продовольствия и инвестировать в климатоустойчивое сельское хозяйство.
РЕН ТВ

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Всемирный банк призвал ослабить санкции против России
РЕН ТВ23:51
Всемирный банк призвал ослабить санкции против России
Вечерняя Москва23:44
Всемирный банк рекомендовал ослабить санкции против РФ
Известия23:34
Reuters: ЕК хочет ослабить санкции против России, чтобы купировать продовольственный кризис
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