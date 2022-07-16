Кроме снятия торговых ограничений, главы организаций считают нужным немедленно поддержать уязвимые слои населения, увеличить производство продовольствия и инвестировать в климатоустойчивое сельское хозяйство.
17 сентября советские войска перешли границу и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входивших в состав России до 1917 года, чтобы не допустить дальнейшего продвижения германской армии на восток.
Правительство Украины потребовало от банков США и Европы разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефтью, пригрозив, что запретит им финансировать будущее восстановление Украины и подаст против них иски в Международный уголовный суд (МУС).