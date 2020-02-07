Экономика
Красная веснаВсемирный банк рекомендовал странам бороться с ожирением
По данным доклада Всемирного банка «Ожирение: экономические и социальные последствия», фиксируемый во всем мире рост людей с избыточным весом создает большую нагрузку на государственные бюджеты стран.
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Всемирный банк призывает государства регулировать питание населения По оценке Всемирного банка, уровень ожирения растет среди населения всех стран мира вне зависимости от уровня их дохода.Коммерсантъ06 февраля в 23:15
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Общество
Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы
Учительница, увидев написанную на доске нецензурную фразу, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка.
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Экономика
РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Футбол
Иньеста выиграл Суперкубок Японии
Сегодня полузащитник поучаствовал в решающем матче Суперкубка Японии против грозной «Йокогамы».
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Общество
СБУ: в киевском аэропорту подделывали документы о ремонте самолетов
Согласно сообщению, одна из украинских авиакомпаний совместно с организацией, проводящей техническое обслуживание самолетов, подделывала документы о проведении ремонта пассажирских воздушных судов.
Общество
Еще три человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у японского порта Йокогама.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Армия и оружие
Турецкая армия перебрасывает новые силы в Сирию
Командование Сирийской арабской армии (САА, официальное название вооруженных сил Сирии) обвинило Турцию в вводе дополнительных войск в провинцию Идлиб.
Футбол
Соболев забил свой первый гол за «Спартак»
Форвард «Спартака» Александр Соболев забил гол в ворота «Партизана» на 48-й минуте матча Кубка Париматч Премьер.
Здоровье
Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может быть дальтонизм
Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
Общество
Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА".
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Анна Бутурлина, озвучивавшая мультфильм «Холодное сердце-2», исполнит песню из этой анимационной ленты «Вновь за горизонт».
Биатлон
Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин заснял Валерию в домашнем халате и без макияжа
Продюсер Иосиф Пригожин показал играющую на инструменте известную исполнительницу на своей странице в Instagram.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Кино
В сиквеле «Капитана Марвел» появится персонаж из «Людей Икс»
В сиквеле "Капитана Марвел" впервые появится мутант из фильма "Люди Икс", сообщает Independent.
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки
Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Общество
В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
В Липецке некоторых первоклассников из школы № 21, родители которых не смогли сдать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.
Хоккей
Ковальчуком интересуются три клуба НХЛ
Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук попал в сферу интересов трёх клубов НХЛ.
Здоровье
Ученые не знают, почему дети не заражаются коронавирусом
После тщательного анализа распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV исследователи пришли к выводу, что болезнь, по неизвестным причинам, обходит детей стороной.