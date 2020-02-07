Всемирный банк призывает государства регулировать питание населения По оценке Всемирного банка, уровень ожирения растет среди населения всех стран мира вне зависимости от уровня их дохода.

с чего всё началось

По данным доклада Всемирного банка «Ожирение: экономические и социальные последствия», фиксируемый во всем мире рост людей с избыточным весом создает большую нагрузку на государственные бюджеты стран.

Футбол Иньеста выиграл Суперкубок Японии Сегодня полузащитник поучаствовал в решающем матче Суперкубка Японии против грозной «Йокогамы».

Общество ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Происшествия Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.

Происшествия На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.