Экономика

REGNUMREGNUMВсемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
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Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»

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Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 10 тысяч

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