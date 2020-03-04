Экономика
REGNUMВсемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
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Единоборства
Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко
Происшествия
Школьники на Украине отравились газом
18 школьников обратились в больницу из-за отравления газом в городе Могилев-Подольский Винницкой области.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Общество
Москвичи массово получают фейковые сообщения о коронавирусе
Тысячи фейковых сообщений о распространении коронавируса в Москве получили за последние несколько дней жители столицы в соцсетях.
Игры
Хиралий под защитой: PC-версия Death Stranding получит Denuvo
На официальной странице Death Stranding в Steam издатель 505 Games указал, что в последнем виртуальном произведении Хидео Кодзимы будет Denuvo.
Армия и оружие
США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков
Власти США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов, сообщил во вторник госдепартамент.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно взяло курс на Суэц в Египте
Судно «Газпрома» «Академик Черский», которое по словам главы Минэнергетики Александра Новака может достроить газопровод «Северный поток-2» продолжает двигаться на запад и направляется к египетскому порту Суэц.
Политика
Америка начинает пересмотр итогов Второй Мировой с Калининграда
США начали информатаку на российские регионы.
Музыка
Little Big поедет на «Евровидение» от России
Представители «Первого канала» сообщили, что Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» представит группа Little Big.
Кино
Антонио Бандерас снимется в фильме по Uncharted
Ранее уже стало известно, что в фильме по мотивам Uncharted снимутся София Тейлор Али, известная по «Анатомии страсти», а также Тати Габриэль, которую зрители могли видеть в сериале «Сотня».
Общество
«Яндекс.Такси» заблокировали в Латвии
Сервис "Яндекс.Такси" заблокировали в Латвии. Об этом сообщили в автодирекции республики, передает DELFI.
Политика
Путин внес в Конституцию поправку о браке
Президент России Владимир Путин внес ко второму чтению своего законопроекта об изменениях в Конституции поправку о браке.
Здоровье
В Госдуму внесли закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии
Группа депутатов от "Единой России" предложила предоставить кабмину право ограничивать цены на некоторые лекарства и медизделия при возникновении ЧС и эпидемии.
Происшествия
Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи
Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны.
Общество
Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание
«Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобождённым под залог после выдачи ордера на его задержание», — цитирует РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Футбол
Клопп: «Ливерпуль» заслужил поражение от «Челси»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги гостевой встречи с лондонским "Челси" в 1/8 финала Кубка Англии (0:2).
Энергетика
Тымовчанам обещают газ к осени
Тымовское встретит следующий отопительный сезон с газом. Ввести газораспределительную станцию в Тымовском районе должны осенью 2020 года.
Общество
Лукашенко пообещал продолжить покупки российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит покупать нефть у России, но будет при этом искать и других поставщиков.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Транспорт
Автомобилистов Владивостока предупредили об опасности
Интернет
«Яндекс» выделил соцсеть «Аура» в отдельное юрлицо
Политика
Путин: Россия не намерена воевать с другими странами
Владимир Путин заявил, что Россия не намерена воевать с другими государствами и создает уникальную ситуацию, при которой у других стран также не возникнет желания вступать в военные конфликты с нашей страной.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Происшествия
В Подмосковье выясняют обстоятельства гибели курсанта академии МЧС
Курсант первого курса Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ погиб в Подмосковье после падения баскетбольной стойки.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Происшествия