Экономика

REGNUMREGNUMВсемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
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Всемирный банк выделит $12 млрд неотложной помощи на борьбу с коронавирусом

ТАСС16:06

Всемирный банк представил доклад об идее «универсального базового дохода»

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Московский Комсомолец16:24

Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Комсомольская правда16:55

Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Российская газета18:29

Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом

REGNUM18:20

Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом – заявление

ПРАЙМ16:39
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
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В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

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В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
Вести.Ru 16:45
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Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч

В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
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Политика

Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США

Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
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Армия и оружие

Шойгу рассказал, какие корабли получит ВМФ России в 2020 году

В состав ВМФ России в 2020 году будет передан целый ряд боевых и специальных кораблей, сообщил 3 марта министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.
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Экономика

Кудрин оценил влияние коронавируса на экономику

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития пересмотрела свой ноябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году в сторону уменьшения на 0,5% — до 2,4% из-за распространения коронавируса.
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В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
RT на русском 07:10
Общество

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
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Армия и оружие

Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 10:03
Общество

Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы

Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
REGNUM 04:42
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Бой Поветкина и Уайта состоится 2 мая в Манчестере

Бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта пройдет 2 мая в Манчестере, сообщил в микроблоге в Twitter промоутер британского боксера Эдди Хирн.
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Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Газета.Ru вчера в 03:52
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Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»

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Жилищной застройке Владивостока мешают горожане

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Футбол

Старридж отстранен от футбола до конца сезона

Нападающий Дэниэл Старридж отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, до 17 июня 2020 года в связи с нарушением правил о ставках, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
МИР 24 вчера в 14:38
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
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Технологии

NVIDIA не боится, что коронавирус навредит производству её продуктов

Источник изображения: NVIDIA В этом году технологическая конференция Morgan Stanley для инвесторов проходила в Сан-Франциско, вдали от эпицентров вспышки коронавируса, но NVIDIA решила быть последовательной во всём.
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Физики впервые увидели «замороженную» добротность

Российские исследователи в новой работе показали, что одна из важнейших характеристик такого резонатора — добротность — может необратимо меняться при действии света.
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В Самаре обрушилась стена жилого дома

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Cupra презентовала серийный кроссовер Formentor

Испанская компания Cupra представила свой первый серийный кроссовер Formentor.
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В Казани школьник планировал массовое убийство одноклассников

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Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Футбол

Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
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Политика

Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».
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Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание

«Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобождённым под залог после выдачи ордера на его задержание», — цитирует РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».
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«Мирандес» – «Реал Сосьедад»: кто выйдет в финал?

В рамках полуфинала Копа дель Рей «Реал Сосьедад» 4 марта пожалует в гости к «Мирандесу», постаравшись отстоять добытое дома преимущество в первом матче - читайте наш прогноз на этот поединок.
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Драйзайтль обновил рекорд карьеры по очкам за сезон

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«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.
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