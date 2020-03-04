Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.

Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом

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