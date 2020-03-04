Экономика
REGNUMВсемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
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Армия и оружие
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Футбол
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»
В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
Общество
Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч
В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
Политика
Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США
Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Биатлон
Устюгов признался, что не может бегать так, как Йохауг
Тереза бегает, что с ума сойти можно.
Армия и оружие
Шойгу рассказал, какие корабли получит ВМФ России в 2020 году
В состав ВМФ России в 2020 году будет передан целый ряд боевых и специальных кораблей, сообщил 3 марта министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.
Экономика
Кудрин оценил влияние коронавируса на экономику
Ранее Организация экономического сотрудничества и развития пересмотрела свой ноябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году в сторону уменьшения на 0,5% — до 2,4% из-за распространения коронавируса.
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Армия и оружие
Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Единоборства
Бой Поветкина и Уайта состоится 2 мая в Манчестере
Бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта пройдет 2 мая в Манчестере, сообщил в микроблоге в Twitter промоутер британского боксера Эдди Хирн.
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Общество
Жилищной застройке Владивостока мешают горожане
Футбол
Старридж отстранен от футбола до конца сезона
Нападающий Дэниэл Старридж отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, до 17 июня 2020 года в связи с нарушением правил о ставках, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Технологии
NVIDIA не боится, что коронавирус навредит производству её продуктов
Источник изображения: NVIDIA В этом году технологическая конференция Morgan Stanley для инвесторов проходила в Сан-Франциско, вдали от эпицентров вспышки коронавируса, но NVIDIA решила быть последовательной во всём.
Наука
Физики впервые увидели «замороженную» добротность
Российские исследователи в новой работе показали, что одна из важнейших характеристик такого резонатора — добротность — может необратимо меняться при действии света.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Авто
Cupra презентовала серийный кроссовер Formentor
Испанская компания Cupra представила свой первый серийный кроссовер Formentor.
Происшествия
В Казани школьник планировал массовое убийство одноклассников
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Политика
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».
Общество
Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание
«Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобождённым под залог после выдачи ордера на его задержание», — цитирует РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».
Футбол
«Мирандес» – «Реал Сосьедад»: кто выйдет в финал?
В рамках полуфинала Копа дель Рей «Реал Сосьедад» 4 марта пожалует в гости к «Мирандесу», постаравшись отстоять добытое дома преимущество в первом матче - читайте наш прогноз на этот поединок.
Хоккей
Драйзайтль обновил рекорд карьеры по очкам за сезон
За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Драйзайтль провел 417 матчей и набрал 419 (168+251) очков.
Происшествия
Школьники отравились газом на Украине
Правоохранители установили, что подростки отравились парами газа, говорится на сайте Нацполиции страны.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.