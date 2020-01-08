Экономика

Вести.RuВести.RuВсемирный банк: рост ВВП в России в 2020 году составит 1,6 процента

В сравнении с прогнозом полугодовой давности цифры не изменились, передает РИА Новости. В 2019 году рост ВВП в России по оценкам Всемирного банка составил 1,2 процента. Всемирный банк прогнозирует, что мировая экономика в 2020 году вырастет на 2,5 процента.
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