Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВсемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк снова понизил прогноз по росту российской экономики в 2019 году. Теперь он ожидает роста ВВП на один процент против 1,2 процента, ожидавшихся в июне, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад института развития.
Читать в источнике
Комментировать254
с чего всё началось

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1%

Ранее ВБ ожидал роста российской экономики на уровне 1,2%. "Прогнозируется, что [экономический] рост в России замедлится до 1% в 2019 году", - говорится в документе. ВБ также понизил прогноз роста ВВП России на 2020 год с 1,8% до 1,7%.
ТАСС00:02

Подробнее о событии

Всемирный банк вновь понизил прогноз по экономике России

Эхо Москвы09:32

Эксперт прокомментировал прогноз Всемирного банка по росту мировой экономики

RT на русском10:16

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1%

ТАСС00:02

ВВП Белоруссии в 2019 году вырастет на 1,5% — Всемирный банк

REGNUM05:05

Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики

РИА Новости00:33

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:20

Эксперт назвал справедливым прогноз Всемирного банка по экономике РФ

Известия06:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 15:04, Ашберн

Властям Финляндии будет трудно достичь цели по увеличению трудовой занятости

КП - Северная Европа03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Шоу-бизнес

Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков

Sunmag.me 10:21
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

РИА Новости 09:54
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Общество

Поедание грибов снижает вероятность рака простаты

Популярная механика вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07 октября в 07:11
Игры

Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют

В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
Российская газета 06:55
Шоу-бизнес

Павел Воля и Ляйсан Утяшева зарабатывают миллионы на рекламе

Как сообщает издание «КП», безупречная репутация делает Павла Волю и Ляйсан Утяшеву идеальными кандидатами для рекламных компаний.
Bimru.ru 05:32
Шоу-бизнес

Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 07 октября в 04:13
Космос

Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен

Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС 13:31
Армия и оружие

Трамп назвал военную операцию Турции в Сирии «плохой идеей»

Ранее СМИ узнали, что президент США Дональд Трамп отдал американским военным приказ не вмешиваться в военную операцию Турции на территории Сирии.
Московский Комсомолец 13:20
Спорт

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

Мужская сборная России по спортивной гимнастике стала победителем командного многоборья на чемпионате мира, который проходит в немецком Штутгарте.
Вести.Ru 10:50
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

ТАСС вчера в 09:02
Политика

Меркель и Зеленский не нашли препятствий для «нормандской» встречи

News.ru 14:45
Авто

Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace

Официальная презентация нового Toyota Granace пройдет на стенде Toyota Auto Body на 46-м Токийском автосалоне в через несколько дней.
SpeedMe вчера в 00:37
Происшествия

Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод

По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль.
Вести.Ru 13:55
Происшествия

В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку

Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 12:04
Здоровье

Названа оптимальная температура в квартирах

Роспотребнадзора дал советы об оптимальной температуре в жилых домах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 03:02
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах

Газета.Ru 05:00
Происшествия

В Германии задержали подозреваемого в стрельбе у синагоги в Галле

Интерфакс 08:16
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Здоровье

Москвичек пригласили пройти маммографию бесплатно

Москвички смогут сделать маммографию и УЗИ и получить консультации специалистов.
Москва 24 вчера в 00:24
Здоровье

В РЖД извинились перед заползшим по ступеням в больницу инвалидом

Главврач больницы в городе Ершове в Саратовской области Алексей Нархов, в которой инвалиду-колясочнику пришлось подниматься на коленях по ступеням больницы, принес пациентке извинения от лица ОАО «РЖД».
РБК 10:54
Политика

Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru 11:12
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Шоу-бизнес

Майли Сайрус была экстренно госпитализирована

Woman.ru 01:58
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Политика

Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
News.ru 07:45
Спорт

«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»

«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер 06:19
Политика

Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании

ФедералПресс 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное