Центробанк России ожидает рост экономики по итогам 2019 года на уровне 0, 8 – 1,3%. Вместе с тем прогноз Всемирного банка несколько выше, чем у Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Всемирный банк снова понизил прогноз по росту экономики России

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