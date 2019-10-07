Финансы
РБКВсемирный банк снова понизил прогноз по росту экономики России
Центробанк России ожидает рост экономики по итогам 2019 года на уровне 0, 8 – 1,3%. Вместе с тем прогноз Всемирного банка несколько выше, чем у Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Космос
«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Российская газета вчера в 22:41
Игры
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
News.ru вчера в 08:43
Политика
Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу
Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что жильцы также обязаны соблюдать нормативы температуры и влажности воздуха – не оставлять открытыми окна в подъезде в холодное время года, не демонтировать вентиляционные короба и полотенцесушители в квартирах, также запрещается самостоятельно срезать или наращивать секции батареи и объединять жилые комнаты с балконами и лоджиями.
РИА Новости 00:04
Авто
Рестайлинговый Hyundai Creta со дня на день появится в продаже
В салоне рестайлингового Hyundai Creta (ix25) появилась виртуальная приборная панель с вертикальным тач-скрин-экраном мультимедиакомплекса и современное рулевое колесо с горизонтальной планкой.
Letnews.ru вчера в 01:45
Общество
Депутаты Государственной Думы решили понизить пенсионный возраст
Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение возраста для выхода на пенсию: мужчинам до 65 лет, женщинам до 60 лет.
МТВ онлайн вчера в 23:17
Армия и оружие
Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии
Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
REGNUM вчера в 07:46
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы
Национальная служба новостей вчера в 11:47
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.
Lenta.ru вчера в 09:27
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23
Авто
Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель авто
Вскоре в модельном ряду "АвтоВАЗа" может появиться новый "каблучок" - аналог Renault Dokker. Пока будущей новинке дано рабочее название Van.
Новые автомобили вчера в 11:05
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
РБК вчера в 23:52
Политика
Лукашенко заявил о стремлении Зеленского решить конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский стремится урегулировать конфликт на Донбассе.
Газета.Ru вчера в 08:42
Политика
В Эквадоре протестующие захватили три нефтяных месторождения
Три месторождения нефти были захвачены накануне группами протестующих, заявляет Минэнерго Эквадора.
Хакасия-Информ 07 октября в 23:45
Политика
Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.
РИА Новости вчера в 18:45
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России
Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на срок до пяти лет с момента их увольнения.
Известия вчера в 23:00
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Интернет
Роскомнадзор назвал сроки полной блокировки Telegram
Роскомнадзор создает новую систему противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram.
Москва 24 вчера в 21:05
Спорт
Россия направила WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Ранее сообщалось, что у WADA возникли подозрения, что данными московской антидопинговой лаборатории кто-то манипулировал, прежде чем они были направлены в агентство в начале 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 13:12
Экономика
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
РИА Новости вчера в 21:21
Экономика
В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды
Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Армия и оружие
США назвали сроки крупнейших в Европе за последние 25 лет учений НАТО
Евразия Daily вчера в 05:20
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Политика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Грузия потеряла в период с июля по август 2019 года около $113 млн в связи с запретом авиарейсов из России.
РБК вчера в 22:35