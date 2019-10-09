Ранее ВБ ожидал роста российской экономики на уровне 1,2%. "Прогнозируется, что [экономический] рост в России замедлится до 1% в 2019 году", - говорится в документе. ВБ также понизил прогноз роста ВВП России на 2020 год с 1,8% до 1,7%.

с чего всё началось

Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России в 2019 году с 1,2 процента, ожидавшихся в июне, до одного процента, говорится в сообщении организации. Это уже второе за год понижение прогноза по российскому ВВП.

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