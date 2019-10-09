Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВсемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики

Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России в 2019 году с 1,2 процента, ожидавшихся в июне, до одного процента, говорится в сообщении организации. Это уже второе за год понижение прогноза по российскому ВВП.
Читать в источнике
Комментировать236
с чего всё началось

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1%

Ранее ВБ ожидал роста российской экономики на уровне 1,2%. "Прогнозируется, что [экономический] рост в России замедлится до 1% в 2019 году", - говорится в документе. ВБ также понизил прогноз роста ВВП России на 2020 год с 1,8% до 1,7%.
ТАСС00:02

Подробнее о событии

Эксперт назвал справедливым прогноз Всемирного банка по экономике РФ

Известия06:08

Всемирный банк в четвертый раз за год снизил оценку роста ВВП России

Ведомости04:45

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:20

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики

RT на русском02:26

Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики

РИА Новости00:33

ВВП Белоруссии в 2019 году вырастет на 1,5% — Всемирный банк

REGNUM05:05

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1%

ТАСС00:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 07:26, Ашберн

Властям Финляндии будет трудно достичь цели по увеличению трудовой занятости

КП - Северная Европа03:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 07:26, Ашберн
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Газета.Ru вчера в 08:39
Наука

Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака

Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru вчера в 00:45
Политика

Песков призвал Украину к выполнению Минских соглашений

Выполнение минских соглашений позволит Украине решить конфликт в Донбассе, а те страны, которые поставили подписи по этим документом, призваны помочь в этом Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:16
Армия и оружие

В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе

RT на русском 06:14
Происшествия

В немецком Галле неизвестный открыл стрельбу у синагоги

Неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Галле, по предварительным данным, двое человек погибли, сообщается на странице местной полиции в Twitter.
РБК 07:19
Наука

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей

Ведомости 06:18
Армия и оружие

Главком ВКС устроил разбор полетов из-за запрета на цветы в кабинетах

Отмечается, что телеграмма с указом для командиров воинских частей убрать со стен кабинетов документы без рамок, календари, картины и цветы, поступила в подразделения ВКС 20 сентября.
Lenta.ru 06:43
Политика

Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb вчера в 04:50
Кино

Данила Козловский появился в трейлере шестого сезона «Викингов»

Газета Metro вчера в 09:07
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Кино

Российский фильм «Дылда» вошел в число претендентов на «Оскар»

Драма «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова номинирована на премию «Оскар» в категории «Международный художественный фильм».
ФедералПресс 07 октября в 18:00
Шоу-бизнес

Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Армия и оружие

Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию

Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии объявила мобилизацию и призвала сопротивляться турецкой армии вне зависимости от национальности.
Вести.Ru 05:03
Политика

Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены

После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
Общество

Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Авто

Эксперты посоветовали, как правильно обслуживать автомобили SKODA

В России для всех автомобилей ŠKODA действует Единый Регламент Технического обслуживания.
За рулем Кубань 07 октября в 07:08
Экономика

Российские и украинские цены на продукты сравнили в сети

Lenta.ru 00:31
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

Как сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах, дестабилизацией ситуации в Европе занимается работающее уже по меньшей мере 10 лет секретное подразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), передает РБК.
Инфорос 01:44
Политика

В Кремле не увидели политики в делах по незаконным митингам в Москве

В Кремле не видят каких-либо политических мотивов в вынесенных приговорах против участников несанкционированных акций в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 07:16
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 07 октября в 12:25
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

REGNUM вчера в 17:10
Здоровье

Больная раком москвичка начала борьбу против пальмового масла

Жительница Москвы Наталья Корепина, страдающая раком, составила открытую для других подписей петицию и обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить использование технического пальмового масла с глицидиловыми эфирами в производстве пищевой продукции.
Новые Известия вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала кольцо экс-короля Малайзии

Еще недавно Оксана Воеводина заявила, что требует от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии, огромных алиментов и недвижимость в Лондоне и Москве.
Телепрограмма вчера в 09:21
Происшествия

СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках

Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
РИА Новости 03:35
Энергетика

Шведский суд поставит точку в споре «Газпрома» с «Нафтогазом»

"Газпром" указывает, что Стокгольмский суд своим решением снизил обязательства "Нафтогаза" по условию "бери или плати" более чем в десять раз — с 52 до пяти миллиардов кубометров в год, но при этом оставил без изменений обязательства российской компании по объемам украинского транзита.
РИА Новости 01:00
Политика

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Известия вчера в 03:25
Игры

Sony обещает выпустить PlayStation 5 в конце 2020 года

Японская корпорация Sony пообещала к концу 2020 года выпустить свою новую игровую консоль Sony PlayStation 5. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба корпорации.
REGNUM вчера в 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное