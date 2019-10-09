Экономика
Российская газетаВсемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
Всемирный банк снова понизил прогноз по росту российской экономики в 2019 году. Теперь он ожидает роста ВВП на один процент против 1,2 процента, ожидавшихся в июне, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад института развития.
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с чего всё началось
Ранее ВБ ожидал роста российской экономики на уровне 1,2%. "Прогнозируется, что [экономический] рост в России замедлится до 1% в 2019 году", - говорится в документе. ВБ также понизил прогноз роста ВВП России на 2020 год с 1,8% до 1,7%.ТАСС00:02
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