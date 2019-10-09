Экономика
Евразия DailyВсемирный банк понизил прогноз роста российской экономики и ВВП
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с чего всё началось
Ранее ВБ ожидал роста российской экономики на уровне 1,2%. "Прогнозируется, что [экономический] рост в России замедлится до 1% в 2019 году", - говорится в документе. ВБ также понизил прогноз роста ВВП России на 2020 год с 1,8% до 1,7%.ТАСС00:02
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 16:44, Вашингтон
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Властям Финляндии будет трудно достичь цели по увеличению трудовой занятости
КП - Северная Европа03:06
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 16:44, Вашингтон
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Городской суд Москва решил отклонить иск и не восстанавливать на службе полицейского Романа Феофанова, которого уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова.
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Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
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«Лидеры выразили серьёзные опасения по поводу турецкого вторжения в северо-восточную часть Сирии и риска гуманитарной катастрофы в регионе», — цитирует сообщение канцелярии Джонсона ТАСС.
RT на русском 16:15
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Майли Сайрус была экстренно госпитализирована
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«Торпедо» победило «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Зеленский провел встречу с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, в ходе которой обсуждалось сотрудничество Амстердама и Киева в расследовании крушения рейса МН17 в Донбассе.
ФАН 15:07
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WomanHit.ru 11:40
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
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Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe 16:31
Экономика
Калининградская область в 2020 году получит на развитие 58,5 млрд рублей из госбюджета
Около 58,5 млрд рублей планируется направить в 2020 году из федерального бюджета на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области", которая включает мероприятия Федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона.
ТАСС 14:04
Политика
Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял
Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Вести.Ru 15:30
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Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
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Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца
Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru вчера в 08:04
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
Говорит Москва 07 октября в 15:38
Экономика
Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб
По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
РБК 15:52
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«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
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СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве
Московский Комсомолец 03:16
Политика
В США арестован сотрудник разведки, передавший секретные данные в СМИ
В США арестован сотрудник военной разведки, обвиняемый в передаче секретной информации журналистам, сообщает 9 октября издание The Hill со ссылкой на заявление минюста США.
REGNUM 15:37
Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
РИА Новости 11:07
Экономика
Госдума до конца года разрешит россиянам самим копить себе на пенсию
Государственная дума России намерена до конца принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии.
Народные новости 06 октября в 23:01
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Гаджеты
Apple разозлила Китай из-за приложения для гонконгцев
Газета «Жэньминь жибао», официальное издание Коммунистической партии КНР, раскритиковала производителя iPhone из-за того, что он одобрил приложение HKmap.live, показывающее в реальном времени проблемы с движением, а также расположение полиции и протестующих на карте Гонконга.
Ведомости 12:24
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В Минске представили кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE
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Goroday.ru 08:42
Политика
Лукашенко назвал события в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на международном форуме "Минский диалог", призвал не лицемерить и говорить о том, что происходящее в Донбассе является конфликтом России и Украины.
Московский Комсомолец вчера в 04:16
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59