Финансы

Российская газетаРоссийская газетаВсемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк снова понизил прогноз по росту российской экономики в 2019 году. Теперь он ожидает роста ВВП на один процент против 1,2 процента, ожидавшихся в июне, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад института развития.
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Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики

RT на русском02:26

Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России

РИА Новости00:33

ВБ понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году до 1% с 1,2%

ПРАЙМ00:01

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1%

ТАСС00:02

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:20

Консенсус о росте ВВП России в 2019 году пришел к 1%

Коммерсантъ00:06

Над мировой экономикой сгущаются тучи

Ведомости07 октября в 13:18
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Недвижимость

В мэрии Екатеринбурга отреагировали на критику налога на недвижимость

Напомним, ранее в гордуме Екатеринбурга раскритиковали новые ставки налога на недвижимость, которые введут с 1 января 2020 года.
REGNUM вчера в 05:23
Политика

Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Армия и оружие

Трамп: США разрабатывают «невероятные новые вооружения»

Специалисты в США разрабатывают «невероятные новые вооружения». Об этом, как передает RT, заявил глава США Дональд Трамп.
Сегодня.ру вчера в 00:16
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Единоборства

Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун

Allboxing.ru вчера в 13:45
Общество

Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей

Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
РБК 01:00
Общество

Компанию Johnson & Johnson обязали выплатить американцу $8 млрд

Жюри присяжных суда по гражданским делам в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязало корпорацию Johnson & Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд клиенту за то, что он не был предупрежден о нежелательном побочном эффекте одного из медикаментов, выпускаемых предприятием сети.
Известия 00:18
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru вчера в 02:29
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Политика

В ЕС призвали укрепить партнёрство с Россией по «Северному измерению»

«Активизация сотрудничества в рамках «Северного измерения» открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте как для укрепления контактов на уровне рядовых граждан, так и для сотрудничества в ключевых областях, представляющих интерес для ЕС (например, климат, окружающая среда, здравоохранение)», — подчёркивается в документе Еврокомиссии.
RT на русском 01:10
Армия и оружие

В США придумали план сдерживания России в Черном море

«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru 07 октября в 04:44
Общество

Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе

Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок.
Эхо Москвы 01:15
Здоровье

В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней

Российская газета 07 октября в 23:54
Кино

Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными

Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.
Культуромания вчера в 07:09
Политика

Шойгу отчитал подчиненных за совещания в нерабочее время

Шойгу запретил без веских оснований привлекать личный состав к выполнению служебных обязанностей в нерабочее время, включая выходные дни и праздники.
Взгляд.ру 02:32
Хоккей

«Даллас» обыграл «Вашингтон» из-за ошибки Овечкина

Пас Радулова смог завершиться заброшенной в ворота столичной команды шайбой из-за ошибки капитана хозяев Александра Овечкина.
Газета.Ru 01:59
Политика

Сенаторы нашли доказательства подготовки массовых беспорядков в Москве

Глава комиссии Совета Федерации по расследованию иностранного вмешательства в российские выборы Андрей Климов сообщил, что у комиссии есть материалы "о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве".
Накануне.Ru вчера в 17:15
Политика

Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву

В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.
РБК 07 октября в 11:10
Авто

Опубликованы данные о продажах автомобиля Lada Xray с «автоматом»

Опубликованы данные о продажах российского автомобиля Lada Xray с «автоматом».
UfaTime.ru вчера в 16:12
Гаджеты

В России представили Redmi Note 8 Pro

Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
РИА Новости вчера в 20:32
Армия и оружие

Нацисты Яроша грозятся перебросить на Донбасс тысячи боевиков

Если украинское военно-политическое руководство решится на демилитаризацию линии разграничения на Донбассе, то территорию немедленно оккупируют тысячи радикалов экстремистской группировки «Украинская добровольческая армия».
Новостной фронт вчера в 08:25
Общество

Депутаты Государственной Думы решили понизить пенсионный возраст

Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение возраста для выхода на пенсию: мужчинам до 65 лет, женщинам до 60 лет.
МТВ онлайн вчера в 23:17
Политика

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Путешествия

Российский союз туриндустрии нашел замену Турции

Вместо турецких курортов российские туристы могут отправиться на Кипр.
Российская газета 02:16
Общество

Тимати выиграл суд у рэпера L’One

Суд в Москве отклонил первый иск Левана Горозии, известного как рэпер L'One, к музыкальному лейблу Black Star его совладельцу Тимати и гендиректору Павлу Курьянову, известному как Пашу, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 13:54
Политика

Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи

ТАСС вчера в 15:34
Армия и оружие

США начинают серийное производство новейшей ракеты ПРО SM-3 Block IIA

В США стартует серийное производство новейших ракет-перехватчиков SM-3 Block IIA, предназначенных для оснащения комплексов ПРО Aegis Ashore.
Военное обозрение 02:17
Политика

Царев: Зеленский показал свое бессилие

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что развод войск сорвала украинская сторона.
Подмосковье Сегодня 07 октября в 14:29
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