Всемирный банк снова понизил прогноз по росту российской экономики в 2019 году. Теперь он ожидает роста ВВП на один процент против 1,2 процента, ожидавшихся в июне, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад института развития.

Недвижимость В мэрии Екатеринбурга отреагировали на критику налога на недвижимость Напомним, ранее в гордуме Екатеринбурга раскритиковали новые ставки налога на недвижимость, которые введут с 1 января 2020 года.

Политика Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу 18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.

Армия и оружие Трамп: США разрабатывают «невероятные новые вооружения» Специалисты в США разрабатывают «невероятные новые вооружения». Об этом, как передает RT, заявил глава США Дональд Трамп.

Политика Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.

Общество Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.

Общество Компанию Johnson & Johnson обязали выплатить американцу $8 млрд Жюри присяжных суда по гражданским делам в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязало корпорацию Johnson & Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд клиенту за то, что он не был предупрежден о нежелательном побочном эффекте одного из медикаментов, выпускаемых предприятием сети.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы» По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.

Политика В ЕС призвали укрепить партнёрство с Россией по «Северному измерению» «Активизация сотрудничества в рамках «Северного измерения» открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте как для укрепления контактов на уровне рядовых граждан, так и для сотрудничества в ключевых областях, представляющих интерес для ЕС (например, климат, окружающая среда, здравоохранение)», — подчёркивается в документе Еврокомиссии.

Армия и оружие В США придумали план сдерживания России в Черном море «Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.

Общество Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок.

Кино Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.

Политика Шойгу отчитал подчиненных за совещания в нерабочее время Шойгу запретил без веских оснований привлекать личный состав к выполнению служебных обязанностей в нерабочее время, включая выходные дни и праздники.

Хоккей «Даллас» обыграл «Вашингтон» из-за ошибки Овечкина Пас Радулова смог завершиться заброшенной в ворота столичной команды шайбой из-за ошибки капитана хозяев Александра Овечкина.

Политика Сенаторы нашли доказательства подготовки массовых беспорядков в Москве Глава комиссии Совета Федерации по расследованию иностранного вмешательства в российские выборы Андрей Климов сообщил, что у комиссии есть материалы "о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве".

Политика Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.

Гаджеты В России представили Redmi Note 8 Pro Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.

Армия и оружие Нацисты Яроша грозятся перебросить на Донбасс тысячи боевиков Если украинское военно-политическое руководство решится на демилитаризацию линии разграничения на Донбассе, то территорию немедленно оккупируют тысячи радикалов экстремистской группировки «Украинская добровольческая армия».

Общество Депутаты Государственной Думы решили понизить пенсионный возраст Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение возраста для выхода на пенсию: мужчинам до 65 лет, женщинам до 60 лет.

Политика Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.

Путешествия Российский союз туриндустрии нашел замену Турции Вместо турецких курортов российские туристы могут отправиться на Кипр.

Общество Тимати выиграл суд у рэпера L’One Суд в Москве отклонил первый иск Левана Горозии, известного как рэпер L'One, к музыкальному лейблу Black Star его совладельцу Тимати и гендиректору Павлу Курьянову, известному как Пашу, пишет РИА Новости.

Армия и оружие США начинают серийное производство новейшей ракеты ПРО SM-3 Block IIA В США стартует серийное производство новейших ракет-перехватчиков SM-3 Block IIA, предназначенных для оснащения комплексов ПРО Aegis Ashore.