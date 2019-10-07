Финансы
Российская газетаВсемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
Всемирный банк снова понизил прогноз по росту российской экономики в 2019 году. Теперь он ожидает роста ВВП на один процент против 1,2 процента, ожидавшихся в июне, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад института развития.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 02:24, Ашберн
Экономика
В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Известия вчера в 23:23
Происшествия
Саратовские полицейские пытали задержанного утюгом
В Саратовской области полицейские подозреваются в пытках над задержанным.
Новости Саратова вчера в 04:45
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия 07 октября в 18:10
Авто
Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель авто
«АвтоВАЗ» начнет продажи нового «каблучка» LADA Van – российского аналога Renault Dokker летом 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:06
Общество
Известный комик пожаловался на обратную сторону КВН
Lenta.ru вчера в 23:13
Шоу-бизнес
«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены
Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Bimru.ru вчера в 10:16
Общество
Студия «Союзмультфильм» проведет ребрендинг
Партнер «Союзмультфильма» – агентство ONY, которое проводило ребрендинг Новой Третьяковки. Сколько студия потратит, Слащева не уточнила.
Ведомости вчера в 19:40
Экономика
Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости вчера в 02:05
Общество
Назван регион России с самой низкой смертностью от алкоголя
Самый высокий уровень смертности от злоупотребления алкоголем среди российских регионов зафиксирован на Чукотке и в Магаданской области.
Газета.Ru вчера в 06:34
Политика
СМИ узнали о новом месте работы чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
Экс-чиновница, глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 02:11
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика
Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков
Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
РЕН ТВ вчера в 13:10
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Происшествия
Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования
Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.
РБК 00:00
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области
Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Армия и оружие
В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»
СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
Военное обозрение 06 октября в 12:29
Политика
Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости вчера в 09:05
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Космос
Астрономы открыли новые следы древних океанов Венеры
Ламмер подчеркивает, что это необязательно так, ведь в подобном случае ученым нужно искать объяснение для новой проблемы - куда исчез кислород из испарившихся океанов Венеры, чьи молекулы должны были скопиться в атмосфере планеты после того, как она превратилась в парник.
ТАСС Наука вчера в 07:10
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК 07 октября в 16:46
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия вчера в 05:33
Экономика
С 2020 года малый бизнес в РФ обложат рекордными налогами
С 2020 года налоги для малого бизнеса предложили поднять на 4,9%. Если законопроект утвердят, повышение единого налога на вмененный доход станет самым большим за 5 лет.
Русская Планета вчера в 02:05
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
REGNUM вчера в 04:28
Политика
В Кремле не видели поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не видел поздравлений с днем рождения Владимиру Путину от глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК вчера в 07:08
Шоу-бизнес
Друзья Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Один из близких друзей Анастасии, пожелавший остаться безымянным сообщил, что ее выписка «вовсе не означает хороших новостей».
Privet-Rostov.ru 00:45
Космос
На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников
Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Дни24 вчера в 05:02
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39