Экономика
BFM.ruВсемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году
Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-2022 годах — 1,8%, передает РИА Новости.
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Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
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В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
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Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
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В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
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СК в Дагестане проверит информацию об использовании рабского труда
Информацию об использовании рабского труда в Дагестане, размещенную в СМИ и в интернете, проверят следователи.
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СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
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Стоит отметить, что теоретическая часть экзамена на права будет расширена за счет вопросов по основам психологии и медицины.
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Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
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Армия и оружие
Армию Хафтара в Сирте встречали как героев-освободителей
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сделали жителям Ливии настоящий подарок к рождественским праздникам, освободив от террористов город Сирт.
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Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.
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Опробована протонная терапия, способная вылечить рак за доли секунды
Ученые Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) доказали эффективность метода лучевой терапии рака, при котором непосредственно на больную ткань воздействуют протоны.