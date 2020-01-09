Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-2022 годах — 1,8%, передает РИА Новости.

Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году

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