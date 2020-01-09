Экономика

BFM.ruBFM.ruВсемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году

Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-2022 годах — 1,8%, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики на 0,1% в 2020 году

РБК00:18

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

RT на русскомвчера в 22:26

ВБ ухудшил прогноз роста российского ВВП на 2020 г

Эхо Москвывчера в 17:06

Всемирный банк спрогнозировал темпы роста мировой экономики на 2020 год

Ведомостивчера в 18:32

ВБ прогнозирует рост ВВП РФ на уровне 1,8% к 2021 году

Коммерсантъвчера в 17:11

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Газета.Ruвчера в 18:38

Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

ТАССвчера в 16:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Происшествия

В Крыму мануальный терапевт сломал пациентке шею

КМВ Новости вчера в 12:00
Политика

Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
Вести.Ru 07:41
Общество

Суд закрыл уголовное дело за песню «Убить президента»

Второй западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта Вячеслава «Вяча» Елисеева, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму за песню «Убить президента».
БИЗНЕС Online 05:20
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Политика

В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

РИА Новости 04:36
Армия и оружие

Путин наблюдал за учениями в Черном море

Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:12
Происшествия

Подозреваемых в продаже наркотиков в Сети задержали в Петербурге

Распространением наркотиков группировка занималась в Сети. Всем участникам преступной группировки грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Gazeta.SPb 05:18
Армия и оружие

WP узнала о попытках Ирана нанести минимум ущерба при ракетных ударах

Иранский ракетный удар по базам в Ираке, где находились американские военнослужащие, был специально организован таким образом, чтобы потери были минимальные, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников.
РБК 01:35
Общество

В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
ТАСС вчера в 20:03
Кино

Терминатор не спас: сыгравший Джона Коннора актер удивил внешним видом

РЕН ТВ 05:36
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru 07:52
Происшествия

СК в Дагестане проверит информацию об использовании рабского труда

Информацию об использовании рабского труда в Дагестане, размещенную в СМИ и в интернете, проверят следователи.
REGNUM 04:46
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

ToDay News Ufa вчера в 15:23
Происшествия

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Газета.Ru 00:59
Политика

На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»

РИА Новости 04:03
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
Шоу-бизнес

Мария Порошина похудела на 10 кг с помощью «умных» часов

Мария Порошина, являющаяся матерью пятерых детей, похудела на 10 кг. Сбросить вес 46-летней актрисе помог знакомый диетолог и «умные» часы.
Актуальные Новости 01:29
Игры

Продюсер Resident Evil 3 Remake: «Мы внесем больше изменений, чем при работе над RE 2»

CyberSport.ru 04:29
Общество

Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году

Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 12:30
Происшествия

СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Телеканал 360° вчера в 03:10
Транспорт

Изменения в правилах сдачи экзаменов на права разъяснили в ГИБДД

Стоит отметить, что теоретическая часть экзамена на права будет расширена за счет вопросов по основам психологии и медицины.
Экономика сегодня 00:23
Теннис

Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
REGNUM 07:27
Армия и оружие

Армию Хафтара в Сирте встречали как героев-освободителей

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сделали жителям Ливии настоящий подарок к рождественским праздникам, освободив от террористов город Сирт.
ФАН 08:24
Космос

На Венере еще могут существовать активные вулканы

Полит.ру 03:30
Хоккей

Овечкин обогнал Гретцки в бомбардирском рейтинге НХЛ

Вести.Ru вчера в 12:52
Игры

В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin’s Creed про викингов

Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.
Ferra 05:54
Экономика

Банк «Восточный» повысил ставки по вкладам в рублях

Банк "Восточный" поднял ставки по рублевым вкладам на 0,5 процентного пункта.
Банки.ру 07:34
Политика

Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках ЗРК С-300

Власти Ирака возобновили переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300, заявил глава комитета обороны и безопасности парламента страны Мухаммад Рида «РИА Новости».
Коммерсантъ 07:49
Наука

Опробована протонная терапия, способная вылечить рак за доли секунды

Ученые Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) доказали эффективность метода лучевой терапии рака, при котором непосредственно на больную ткань воздействуют протоны.
Российская газета 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное