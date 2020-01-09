Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся незначительно - до 2,5 процента. При этом в 2019 году этот показатель был на уровне 2,4 процента. Об этом говорится в опубликованном январском докладе Всемирного банка (ВБ).
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