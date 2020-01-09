Экономика
Российская газетаВсемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся незначительно - до 2,5 процента. При этом в 2019 году этот показатель был на уровне 2,4 процента. Об этом говорится в опубликованном январском докладе Всемирного банка (ВБ).
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Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии
Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Космос
Советский спутник «Молния» сгорел в атмосфере
Советский спутник связи "Молния 2-17" сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
В МИД РФ заявили о несогласии с идеей Трампа выйти из ядерной сделки
8 января Трамп заявил, что странам – участницам ядерной сделки с Ираном (Франции, Великобритании, Германии, России, Китаю) необходимо выйти из нее и начать работу над новым соглашением, которое сделает мир безопаснее.
Технологии
Twitter хочет ограничить ответы на твиты
Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Теннис
Медведев обыграл Шварцмана и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом во второй четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Футбол
Бывший футболист «Локомотива» Тарас Михалик устроил драку, видео
Игрок «Волыни» Тарас Михалик покинул Россию летом и с тех пор не раз попал в сводки новостей.
Армия и оружие
Генерал КСИР назвал цель удара Ирана по американским базам
Целью ракетного удара Ирана по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат, а нанесение ущерба инфраструктуре.
Авто
УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»
«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Происшествия
В Москве нашли крупный склад оружия в квартире
Здоровье
Советы диетологов помогут омичам прийти в форму после праздников
Чтобы сбросить килограммы, набранные за каникулы, омичам рекомендуют чаще пить воду и есть апельсины.
Политика
Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном
"Трамп легко играет на повышение ставок и предпочитает удавку экономических санкций", - цитирует РИА Новости журналиста, хорошо разбирающегося в политике.
Происшествия
В Саратовской области 5-летний мальчик застрелил отца из ружья
В Саратовской области 5-летний мальчик случайно выстрелил в своего отца из ружья, мужчина скончался на месте.
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Политика
Новый посол Великобритании прибыла в Россию
«Новый назначенный посол Великобритании в России Дебора Броннерт сегодня прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем и президенту России», — говорится в сообщении британского посольства в Facebook.
Авто
Genesis показал конкурента BMW X5
Корейская компания Genesis, которая фактически является премиальным подразделением Hyundai,показала снимки кроссовера GV80, который может составить конкуренцию BMW X5 или Mercedes-Benz GLE.
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Космос
В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Фигурное катание
Фигурист Максим Траньков сравнил жизнь в России и Канаде
Фигурист, ставший 2-кратным олимпийским чемпионом, сравнил жизнь в России и североамериканской стране.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов
«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом», — говорится в заявлении.
Экономика
Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта
Власти Грузии намерены не только разорвать договор, но и потребовать неустойку за неисполнение обязательств.