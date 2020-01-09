Экономика

BFM.ruBFM.ruВсемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году

Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%, передает РИА Новости.
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Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году

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Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

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ВБ прогнозирует рост ВВП РФ на уровне 1,8% к 2021 году

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ВБ ухудшил прогноз роста российского ВВП на 2020 г

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Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в 2020 году

News.ru17:38
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