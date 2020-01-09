Экономика
BFM.ruВсемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году
Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Политика
Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Биатлон
Миронова откроет спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Политика
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Политика
Иран отказался передавать США черные ящики разбившегося «боинга»
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Культура
Создатель «Мандалорца» опроверг теорию зрителей о малыше Йоде
Технологии
Samsung презентовала проект «искусственного человека» Neon
Гаджеты
Новая функция OnePlus предотвратит перезарядку телефона ночью
OnePlus анонсировала новую функцию под названием «Оптимизированная зарядка», которая призвана продлить срок службы аккумулятора телефона, изменив методику его зарядки.
Кино
Новый персонаж появится в седьмом сезоне «Сватов»
На новую роль в сериале «Сваты» взяли 12-летнюю актрису Марию Тарасову. Девочка появится в седьмом сезоне проекта.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не станет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Вашингтона.
Армия и оружие
Военная база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Спутники будут размещены на высоте 290 км. Об успешном выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных на ракете-носителе Falcon 9, заявила компания SpaceX, сообщает ТАСС.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Общество
Россельхознадзор запретил ввоз некоторых видов рыбы из Китая
Ввоз некоторой продукции аквакультуры из Китая будет временно ограничен с 9 января, передает издание «Известия».
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Авто
Появились первые фото тестового прототипа внедорожника Aurus Komendant
В 2020 году продолжится сборка Aurus Senat для государственных нужд, а уже в 2021 году седан появится в свободной продаже, и только еще через год должен выйти роскошный внедорожник.
Происшествия
МВД Украины: причины крушения лайнера будет устанавливать Иран
Причины авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана будет устанавливать Иран, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками
Компания Istanbul Grand Airport, управляющая аэропортом Стамбула, запретила встречать прибывающих пассажиров в терминале с табличками с названием туркомпании или фамилиями путешественников.
Экономика
За 2019 год в России выросло число бедных
Количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума в России увеличилось, сообщает Росстат.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Политика
Особое мнение: Дмитрий Быков
Сегодня в эфире была Мария Захарова и скорее напоминала о том, что США делали с Ираном. Д. Быков ― Я бы здесь скорее одобрил осторожность.
Спорт
МОК рассмотрит «российский вопрос» после решения CAS
Международный олимпийский комитет начнет обсуждение ситуации с участием российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх 2020 года в Токио после того, как свой вердикт вынесет Спортивный арбитражный суд.