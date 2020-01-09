Экономика
BFM.ruВсемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году
Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%, передает РИА Новости.
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Экономика
Акции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
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Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
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Строятся по росту: на Дальнем Востоке открылось в 10 раз больше ТЦ
В 2019 году в крупных городах Дальнего Востока ввели в эксплуатацию почти 147 млн кв. м современных торговых центров — в 10,5 раз больше, чем в предыдущем году.
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Трамп объявил о введении санкций против Ирана
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении "Иранского режима".
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Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
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Новая функция OnePlus предотвратит перезарядку телефона ночью
OnePlus анонсировала новую функцию под названием «Оптимизированная зарядка», которая призвана продлить срок службы аккумулятора телефона, изменив методику его зарядки.
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В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
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Иранские власти назвали причину крушения украинского Boeing
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СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет
Атака на базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, стала ответом Ирана на удар США по объектам в районе Багдада, в результате чего погиб командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.
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СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
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Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран
Самолет с экспертами Минобороны Украины вылетел в Иран после крушения в стране украинского пассажирского самолета.
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Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
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Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году пройдет без ведущего.
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«Буду бить лысую голову». Емельяненко пригрозил Исмаилову
«Буду бить лысую голову 3 апреля», – написал Емельяненко, выложив официальный постер с их поединка.
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В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
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В Голливуде объявили лауреатов премии «Золотой глобус»
В Беверли-Хиллз прошла 77-я церемония вручения премии "Золотой глобус".
Экономика
Почему налог на самозанятых может коснуться половины россиян
Нововведение касается граждан, занятых в «гаражной экономике» — это няни, репетиторы, таксисты-частники и автомеханики, сантехники и электрики и т.д. Годом ранее налог на самозанятых ввели в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.
Футбол
ЦСКА сделал предложение по нападающему «Удинезе»
Московский ЦСКА может усилить состав игроком «Удинезе» Фелипе Визеу.
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Новый персонаж появится в седьмом сезоне «Сватов»
На новую роль в сериале «Сваты» взяли 12-летнюю актрису Марию Тарасову. Девочка появится в седьмом сезоне проекта.
Общество
Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году
Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
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Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
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В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками
Компания Istanbul Grand Airport, управляющая аэропортом Стамбула, запретила встречать прибывающих пассажиров в терминале с табличками с названием туркомпании или фамилиями путешественников.
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