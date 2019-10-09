Экономика

REGNUMREGNUMВсемирный банк снизил прогнозы роста мировой экономики

Всемирный банк ухудшил прогноз в отношении роста мировой экономики. Доклад с уточненными показателями был опубликован на сайте международной финансовой организации. По прогнозам экспертов, в 2019 году мировая экономика вырастет на 1,5%, а не на 2,6%, как сообщалось в июне.
Читать в источнике
Комментировать218

Подробнее о событии

Всемирный банк в четвертый раз за год снизил оценку роста ВВП России

Ведомости04:45

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики

Известия02:10

ВБ понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году до 1% с 1,2%

ПРАЙМ00:01

Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики

РИА Новости00:33

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:20

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1%

ТАСС00:02

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики

RT на русском02:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:22, Ашберн

Властям Финляндии будет трудно достичь цели по увеличению трудовой занятости

КП - Северная Европа03:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

Газета.Ru 04:11
Игры

Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования

Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk вчера в 08:10
Общество

Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение косаток и белух

Голливудская актриса и зоозащитница Памела Андерсон выразила президенту России Владимиру Путину благодарность за решение освободить косаток и белух из бухты Средней и выпустить их в естественную среду обитания.
ТАСС 04:38
Происшествия

Фигурант «дела 27 июля» Подкопаев отказался от признательных показаний

РБК 04:55
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены

В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.
РБК 05:14
Экономика

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Известия вчера в 03:25
Шоу-бизнес

Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии

Обо всем Оксана Воеводина, которая в 2015 году была признана «Мисс Москвой», рассказала изданию Daily Mail.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении

Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с РБК. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, но не раскрыла свои дальнейшие планы.
Москва 24 03:53
Экономика

В Китае разводят гигантских свиней размером с белого медведя

На ферме на юге Китая выращивают гигантских 500-килограммовых свиней, которые весят, как белый медведь, сообщает Bloomberg.
Вести.Финанс 07 октября в 06:10
Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 07 октября в 10:07
Экономика

Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Кино

Съемки сериала о Началовой вызвали скандал

Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.
Рамблер вчера в 07:31
Здоровье

В Москве сын не смог попрощаться с умирающей матерью-ветераном ВОВ

60-летний житель Москвы не смог попрощаться с умирающей матерью в одной из столичных больниц.
РЕН ТВ вчера в 16:06
Технологии

Сбербанк показал новые корпоративные цвета

Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019, передает корреспондент РБК.
РБК 05:16
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Общество

В Роскачестве объяснили, как не купить испорченную рыбу и икру

Российская газета 01:00
Общество

Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей

Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
РБК 01:00
Общество

Доктор Мясников перечислил неожиданные симптомы рака на теле человека

Во время своей передачи «О самом главном» Мясников назвал и необычные симптомы страшной болезни - зуд, сухость кожи по типу черного акантоза в области подмышек и под грудью, а также ихтиоз.
Вечерний курьер 06 октября в 08:38
Общество

ВЦИОМ назвал долю постоянно испытывающих стресс россиян

Постоянно или часто сталкиваются со стрессами в основном женщины (29%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (29%).
РБК 04:51
Наука

Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака

Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru вчера в 00:45
Шоу-бизнес

Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения

Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Авто

АвтоВАЗ прокомментировал информацию о выпуске Lada Van

Ранее сообщалось, что в 2020 году линейку LADA пополнит новый компактный минивэн Van, который станет российским аналогом «каблучка» Renault Doker с измененным под фирменный «Х-стиль» дизайном.
Автоновости дня 01:37
Авто

Volvo и Geely совместно разработают двигатели

В свою очередь Geely рассчитывает использовать опыт новой компании в автомобилях брендов, которые принадлежат китайской марке: Geely, Proton, Lotus, LEVC и LYNK & CO. Также новая бизнес-единица может стать поставщиком ДВС для других производителей.
32CARS.ru 01:57
Политика

Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов

Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 05:09
Происшествия

Источник радиации обнаружили в поезде Берлин-Москва

Газета.Ru 04:57
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации

Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Авто

Автомобили с пробегом подешевели впервые за год

В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.
Автоновости дня 02:24
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Единоборства

Федор Емельяненко проведет бой с американцем Джексоном в Японии

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко проведет бой с американцем Куинтоном Джексоном.
РЕН ТВ 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное