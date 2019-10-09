Всемирный банк ухудшил прогноз в отношении роста мировой экономики. Доклад с уточненными показателями был опубликован на сайте международной финансовой организации. По прогнозам экспертов, в 2019 году мировая экономика вырастет на 1,5%, а не на 2,6%, как сообщалось в июне.

Игры Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.

Общество Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение косаток и белух Голливудская актриса и зоозащитница Памела Андерсон выразила президенту России Владимиру Путину благодарность за решение освободить косаток и белух из бухты Средней и выпустить их в естественную среду обитания.

Происшествия В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.

Экономика Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.

Шоу-бизнес Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии Обо всем Оксана Воеводина, которая в 2015 году была признана «Мисс Москвой», рассказала изданию Daily Mail.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с РБК. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, но не раскрыла свои дальнейшие планы.

Экономика В Китае разводят гигантских свиней размером с белого медведя На ферме на юге Китая выращивают гигантских 500-килограммовых свиней, которые весят, как белый медведь, сообщает Bloomberg.

Футбол Тедеско завершил переговоры со «Спартаком» Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.

Экономика Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.

Кино Съемки сериала о Началовой вызвали скандал Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.

Здоровье В Москве сын не смог попрощаться с умирающей матерью-ветераном ВОВ 60-летний житель Москвы не смог попрощаться с умирающей матерью в одной из столичных больниц.

Технологии Сбербанк показал новые корпоративные цвета Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019, передает корреспондент РБК.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Общество Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.

Общество Доктор Мясников перечислил неожиданные симптомы рака на теле человека Во время своей передачи «О самом главном» Мясников назвал и необычные симптомы страшной болезни - зуд, сухость кожи по типу черного акантоза в области подмышек и под грудью, а также ихтиоз.

Общество ВЦИОМ назвал долю постоянно испытывающих стресс россиян Постоянно или часто сталкиваются со стрессами в основном женщины (29%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (29%).

Наука Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.

Шоу-бизнес Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.

Авто АвтоВАЗ прокомментировал информацию о выпуске Lada Van Ранее сообщалось, что в 2020 году линейку LADA пополнит новый компактный минивэн Van, который станет российским аналогом «каблучка» Renault Doker с измененным под фирменный «Х-стиль» дизайном.

Авто Volvo и Geely совместно разработают двигатели В свою очередь Geely рассчитывает использовать опыт новой компании в автомобилях брендов, которые принадлежат китайской марке: Geely, Proton, Lotus, LEVC и LYNK & CO. Также новая бизнес-единица может стать поставщиком ДВС для других производителей.

Политика Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общество Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.

Авто Автомобили с пробегом подешевели впервые за год В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.