Экономика
REGNUMВсемирный банк снизил прогнозы роста мировой экономики
Всемирный банк ухудшил прогноз в отношении роста мировой экономики. Доклад с уточненными показателями был опубликован на сайте международной финансовой организации. По прогнозам экспертов, в 2019 году мировая экономика вырастет на 1,5%, а не на 2,6%, как сообщалось в июне.
Читать в источнике
Оценить111
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Показать все источники
Властям Финляндии будет трудно достичь цели по увеличению трудовой занятости
КП - Северная Европа03:06
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Игры
Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования
Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk вчера в 08:10
Общество
Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение косаток и белух
Голливудская актриса и зоозащитница Памела Андерсон выразила президенту России Владимиру Путину благодарность за решение освободить косаток и белух из бухты Средней и выпустить их в естественную среду обитания.
ТАСС 04:38
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены
В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.
РБК 05:14
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии
Обо всем Оксана Воеводина, которая в 2015 году была признана «Мисс Москвой», рассказала изданию Daily Mail.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с РБК. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, но не раскрыла свои дальнейшие планы.
Москва 24 03:53
Экономика
В Китае разводят гигантских свиней размером с белого медведя
На ферме на юге Китая выращивают гигантских 500-килограммовых свиней, которые весят, как белый медведь, сообщает Bloomberg.
Вести.Финанс 07 октября в 06:10
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 07 октября в 10:07
Экономика
Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Кино
Съемки сериала о Началовой вызвали скандал
Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.
Рамблер вчера в 07:31
Здоровье
В Москве сын не смог попрощаться с умирающей матерью-ветераном ВОВ
60-летний житель Москвы не смог попрощаться с умирающей матерью в одной из столичных больниц.
РЕН ТВ вчера в 16:06
Технологии
Сбербанк показал новые корпоративные цвета
Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019, передает корреспондент РБК.
РБК 05:16
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Общество
В Роскачестве объяснили, как не купить испорченную рыбу и икру
Российская газета 01:00
Общество
Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей
Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
РБК 01:00
Общество
Доктор Мясников перечислил неожиданные симптомы рака на теле человека
Во время своей передачи «О самом главном» Мясников назвал и необычные симптомы страшной болезни - зуд, сухость кожи по типу черного акантоза в области подмышек и под грудью, а также ихтиоз.
Вечерний курьер 06 октября в 08:38
Общество
ВЦИОМ назвал долю постоянно испытывающих стресс россиян
Постоянно или часто сталкиваются со стрессами в основном женщины (29%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (29%).
РБК 04:51
Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru вчера в 00:45
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Авто
АвтоВАЗ прокомментировал информацию о выпуске Lada Van
Ранее сообщалось, что в 2020 году линейку LADA пополнит новый компактный минивэн Van, который станет российским аналогом «каблучка» Renault Doker с измененным под фирменный «Х-стиль» дизайном.
Автоновости дня 01:37
Авто
Volvo и Geely совместно разработают двигатели
В свою очередь Geely рассчитывает использовать опыт новой компании в автомобилях брендов, которые принадлежат китайской марке: Geely, Proton, Lotus, LEVC и LYNK & CO. Также новая бизнес-единица может стать поставщиком ДВС для других производителей.
32CARS.ru 01:57
Политика
Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов
Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 05:09
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации
Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Авто
Автомобили с пробегом подешевели впервые за год
В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.
Автоновости дня 02:24
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Единоборства
Федор Емельяненко проведет бой с американцем Джексоном в Японии
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко проведет бой с американцем Куинтоном Джексоном.
РЕН ТВ 05:15