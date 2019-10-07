Финансы
Российская газетаВсемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
Минэкономразвития РФ ожидает роста ВВП в 2019 году на 1,3 процента. В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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Шоу-бизнес
Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения
Кино
Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» выйдет в международный прокат 10 октября
Ранее телеканал "Якутия 24" сообщал, что известные российские актеры Прохор Чеховской и Борис Токарев-Хрунов дублируют киноленту якутского режиссера на русский язык в Москве.
Общество
Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
Авто
Китайцы показали убийцу «Ларгуса» Wuling Hong Guang Plus
Совместное предприятие американского концерна General Motors и местного производителя SAIC Motor представило новый универсал Wuling Hong Guang Plus.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Музыка
Бездомная певица из метро Лос-Анджелеса покоряет большую сцену
Экономика
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Шоу-бизнес
Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк
Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Политика
Глава Минэкономики Грузии ожидает, что Россия возобновит прямые полеты
Министр рассказала, что Грузия ожидала на 20-25% рост турпотока в текущем году, а в результате июньских событий страна перенесла в июле и августе шоковый период, больше всего пострадали владельцы малого гостиничного бизнеса в регионе Аджарии, а также в крупных городах страны.
Игры
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Политика
Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны, понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил.
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Происшествия
Подозреваемому в зверском убийстве девушки в Чите продлили задержание
В Чите по на трое суток продлили срок задержания 38-летнего мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве 19-летней девушки.
Футбол
Лангле: каждый день страдаю от Месси
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Волгоградом
Четыре человека погибли в ночь на среду в ДТП в городе Михайловка Волгоградской области.
Общество
Назван российский регион с самой высокой смертностью от алкоголя
В целом от нетрезвого образа жизни умирают чаще, чем из-за ДТП (1%) и убийств (0,4 %) вместе взятых Лидируют по смертности из-за употребления алкогольных напитков дальневосточные регионы.
Происшествия
Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей
Футбол
Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью
Полузащитник Александр Головин в чемпионате Франции чередует эффектные матчи с красными карточками, тренер Леонид Слуцкий вывел «Витесс» в лидеры чемпионата Голландии, а вратарь Иван Злобин дебютировал в основном составе лиссабонской «Бенфики».
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Экономика
В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды
Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Политика
В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Спорт
WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.