Финансы

Российская газетаРоссийская газетаВсемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

Минэкономразвития РФ ожидает роста ВВП в 2019 году на 1,3 процента. В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1%

ТАСС00:02

Всемирный банк понизил прогноз роста экономики России до 1%

RT на русском00:13

Консенсус о росте ВВП России в 2019 году пришел к 1%

Коммерсантъ00:06

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

Российская газета00:43

Всемирный банк снова понизил прогноз по росту экономики России

РБК00:01

ВБ: Мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии

ПРАЙМ00:02

Над мировой экономикой сгущаются тучи

Ведомости07 октября в 13:18
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Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения

RuNews24.ru вчера в 11:08
Кино

Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» выйдет в международный прокат 10 октября

Ранее телеканал "Якутия 24" сообщал, что известные российские актеры Прохор Чеховской и Борис Токарев-Хрунов дублируют киноленту якутского режиссера на русский язык в Москве.
Якутия 24 вчера в 21:01
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Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Авто

Китайцы показали убийцу «Ларгуса» Wuling Hong Guang Plus

Совместное предприятие американского концерна General Motors и местного производителя SAIC Motor представило новый универсал Wuling Hong Guang Plus.
CarsWeek.ru 06 октября в 23:38
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Музыка

Бездомная певица из метро Лос-Анджелеса покоряет большую сцену

РЕН ТВ 07 октября в 02:26
Экономика

Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети

РИА Новости вчера в 21:21
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк

Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Комсомольская правда вчера в 07:32
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Политика

Глава Минэкономики Грузии ожидает, что Россия возобновит прямые полеты

Министр рассказала, что Грузия ожидала на 20-25% рост турпотока в текущем году, а в результате июньских событий страна перенесла в июле и августе шоковый период, больше всего пострадали владельцы малого гостиничного бизнеса в регионе Аджарии, а также в крупных городах страны.
РИА Новости вчера в 19:39
Игры

PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

News.ru вчера в 08:43
Политика

Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны, понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил.
РИА Новости вчера в 04:34
Экономика

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Шоу-бизнес

10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 07 октября в 13:20
Происшествия

Подозреваемому в зверском убийстве девушки в Чите продлили задержание

В Чите по на трое суток продлили срок задержания 38-летнего мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве 19-летней девушки.
Российская газета вчера в 22:04
Футбол

Лангле: каждый день страдаю от Месси

Чемпионат вчера в 16:23
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Волгоградом

Четыре человека погибли в ночь на среду в ДТП в городе Михайловка Волгоградской области.
ТАСС 00:27
Общество

Назван российский регион с самой высокой смертностью от алкоголя

В целом от нетрезвого образа жизни умирают чаще, чем из-за ДТП (1%) и убийств (0,4 %) вместе взятых Лидируют по смертности из-за употребления алкогольных напитков дальневосточные регионы.
RuNews24.ru вчера в 03:15
Происшествия

Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей

REGNUM вчера в 23:06
Футбол

Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью

Полузащитник Александр Головин в чемпионате Франции чередует эффектные матчи с красными карточками, тренер Леонид Слуцкий вывел «Витесс» в лидеры чемпионата Голландии, а вратарь Иван Злобин дебютировал в основном составе лиссабонской «Бенфики».
Известия вчера в 17:00
Происшествия

Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 12:44
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Интерфакс вчера в 01:30
Космос

Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв

Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
AstroNews.ru 07 октября в 05:00
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Экономика

В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика

В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину

Мосмонитор вчера в 00:09
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Спорт

WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия вчера в 18:53
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