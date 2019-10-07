Финансы

Российская газетаРоссийская газетаВсемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

Минэкономразвития РФ ожидает роста ВВП в 2019 году на 1,3 процента. В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

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Всемирный банк понизил прогноз роста экономики России до 1%

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Хотя изначально электронные сигареты продвигались в качестве безопасной альтернативы традиционных табачных изделий, вызывающих по 160 000 смертей от рака в год только в США, почти 25% мышей в течение года заболели раком лёгких.
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Почему Зеленский отложил отвод сил в Донбассе

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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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В Ленинградской области в аварии погибли три человека

В результате аварии погибли три человека, находившихся в салоне Mitsubishi.
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РИА Новости вчера в 21:24
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СБУ тайно вывезла из ЛНР предателя-осведомителя из рядов Народной милиции

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Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
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Газета Metro 07 октября в 13:45
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В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
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