Финансы
Российская газетаВсемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
Минэкономразвития РФ ожидает роста ВВП в 2019 году на 1,3 процента. В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Наука
Электронные сигареты вызвали рак легких у мышей
Хотя изначально электронные сигареты продвигались в качестве безопасной альтернативы традиционных табачных изделий, вызывающих по 160 000 смертей от рака в год только в США, почти 25% мышей в течение года заболели раком лёгких.
Политика
Почему Зеленский отложил отвод сил в Донбассе
Экономика
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
Происшествия
Незарытые детские могилы нашли на кладбище в Барнауле
Несколько детских могил уже неделю стоят незарытыми в поселке Власиха в Барнауле.
Шоу-бизнес
Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк
Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Экономика
Многодетные семьи начали получать по 450 тыс. рублей на ипотеку
Интернет
Роскачество составило список лучших мессенджеров
Наиболее защищенными мессенджерами на iOS признаны Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire, а на Android – Wickr Me, Viber, Threema и Signal.
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Футбол
Судья не смог посмотреть VAR из-за сотрудника арены, который отключил систему для зарядки телефона
Во время матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» (0:1) судейская бригада не смогла воспользоваться помощью системы VAR.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Авто
В Nissan назначили нового главу компании
Японская компания Nissan назначила нового главного исполнительного директора вместо Хирото Саикавы, который ушел в отставку в сентябре после финансового скандала.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Политика
Путин и Шойгу провели отдых в тайге
Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
Футбол
Кузяев тренируется в сборной России по индивидуальной программе
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
Происшествия
В Ленинградской области в аварии погибли три человека
В результате аварии погибли три человека, находившихся в салоне Mitsubishi.
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.
Армия и оружие
СБУ тайно вывезла из ЛНР предателя-осведомителя из рядов Народной милиции
Контрразведка СБУ вывезла на подконтрольную Киеву территорию осведомителя из рядов Народной милиции ЛНР.
Происшествия
Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру воздуха в квартире
В ведомстве предупредили, что при повышенной температуре снижается работоспособность, а утомление наступает быстрее.
Общество
Депутаты Государственной Думы решили понизить пенсионный возраст
Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение возраста для выхода на пенсию: мужчинам до 65 лет, женщинам до 60 лет.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Экономика
Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».