Экономика

Регион onlineРегион onlineВсемирный банк сообщил о начале нового кризиса в экономике всех стран

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Всемирный банк сообщил о начале нового кризиса, который, по мнению его аналитиков, затмит все предыдущие. Напомним, последний раз глобальный кризис в мировой экономике бы зафиксирован более 10 лет назад. Ему предшествовал ипотечный кризис в Соединенных Штатах Америки.
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Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

РИА Новости00:00

Всемирный банк сообщил о начале нового кризиса в экономике всех стран

Регион online00:42
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