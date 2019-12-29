Всемирный банк сообщил о начале нового кризиса, который, по мнению его аналитиков, затмит все предыдущие. Напомним, последний раз глобальный кризис в мировой экономике бы зафиксирован более 10 лет назад. Ему предшествовал ипотечный кризис в Соединенных Штатах Америки.

Всемирный банк сообщил о начале нового кризиса в экономике всех стран

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