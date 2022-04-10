РБКВсемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2% и Украины на 45%В 2022 году ВВП России сократится на 11,2%, говорится в докладе Всемирного банка, посвященном перспективам экономики Европы и Центральной Азии на фоне российской военной операции на Украине.РБКВсемирный банк допускает, что в 2022 году на Украине доля населения с доходами ниже прожиточного минимума может достичь 70% (по сравнению с 18% в 2021-м).РБК10 марта ЦБ представил консенсус-прогноз, в котором ожидается снижение ВВП в 2022 г. на 8% (медианное значение, диапазон оценок составил от 3,5% до 23%).ВедомостиОценка Всемирного банка пессимистичнее прогнозов российских аналитиков: консенсус на 2022 г, согласно опросу "Интерфакса", предусматривает падение ВВП на 8,4%.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРБКРБКСибкрай.ruVSE42.RUКомсомольская правдаНациональная служба новостейDP.RUПрофильВятка-На-СетиГазета.RuДеловой квадратБизнес журналБизнес ФМ Санкт-ПетербургDaily StormKrasnoyarskmedia.ruРЕН ТВГлавный региональныйНовый ДеньРосбалтTatCenterПодробнее о событииВсемирный банк: ВВП России в 2022 году сократится на 11,2%ПРАЙМ19:22Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2% и Украины на 45%РБК17:57Всемирный банк дал прогноз по падению ВВП РФ на 11,2% в 2022 годуИнтерфаксвчера в 16:42ВБ спрогнозировал сокращение ВВП РФ на 11,2% из-за санкций и снижения внутреннего спросаLenta.ru18:42Всемирный банк: экономика России в этом году сократится на 11,2%РИА Новостивчера в 16:36Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России на 11,2% в 2022 годуКоммерсантъвчера в 16:32ВБ прогнозирует сокращение ВВП России в 2022 году на 11,2%, а Украины - на 45,1%ТАСС17:33Показать ещёОценить1KПоделиться