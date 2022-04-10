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Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2% и Украины на 45%

В 2022 году ВВП России сократится на 11,2%, говорится в докладе Всемирного банка, посвященном перспективам экономики Европы и Центральной Азии на фоне российской военной операции на Украине.
РБК
Всемирный банк допускает, что в 2022 году на Украине доля населения с доходами ниже прожиточного минимума может достичь 70% (по сравнению с 18% в 2021-м).
РБК
10 марта ЦБ представил консенсус-прогноз, в котором ожидается снижение ВВП в 2022 г. на 8% (медианное значение, диапазон оценок составил от 3,5% до 23%).
Ведомости
Оценка Всемирного банка пессимистичнее прогнозов российских аналитиков: консенсус на 2022 г, согласно опросу "Интерфакса", предусматривает падение ВВП на 8,4%.
Интерфакс

Подробнее о событии

Всемирный банк: ВВП России в 2022 году сократится на 11,2%
ПРАЙМ19:22
Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2% и Украины на 45%
РБК17:57
Всемирный банк дал прогноз по падению ВВП РФ на 11,2% в 2022 году
Интерфаксвчера в 16:42
ВБ спрогнозировал сокращение ВВП РФ на 11,2% из-за санкций и снижения внутреннего спроса
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РИА Новостивчера в 16:36
Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России на 11,2% в 2022 году
Коммерсантъвчера в 16:32
ВБ прогнозирует сокращение ВВП России в 2022 году на 11,2%, а Украины - на 45,1%
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