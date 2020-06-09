Экономика
RuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году
В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Российская газетавчера в 07:09
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Модель Skoda Octavia четвёртого поколения обзавелась уже традиционной приподнятой версией Scout.
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Коммерсантъ 05:36
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В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
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РИА Новости вчера в 15:04
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США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики
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В Новой Москве обвалился автомобильный мост
По информации ТАСС, мост обрушился из-за подтопления в результате сильного дождя.
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Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах
Владимир Путин заявил, что у Александра Дрозденко есть моральное право претендовать на новый срок работы в качестве губернатора Ленинградской области и пожелал ему удачи на выборах.
Российская газета 11:30
Экономика
Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.
ТАСС 07:58
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Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
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Стало известно о попытке суицида Ефремова
Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:49
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Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
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Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
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Ограничительные меры в Архангельской области продлены до 15 июня
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Гигантскую свалку брошенных суперкаров в Дубае показали на видео
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Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией
Граница РФ и Белоруссии будет открыта, как только пандемия коронавируса пойдет на реальную убыль и будет возможность для снятия существующих из-за нее ограничений для возобновления как авиа, так и других видов сообщения между двумя странами, это может произойти в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе онлайн-конференции, посвященной российско-белорусским отношениям.
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К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками
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Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта
Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году MH17, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда в среду.
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Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
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Первый канал погасил задолженность перед «Останкино» за 2019 год
«Задолженность Первого канала перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена», — отметили в пресс-службе.
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HBO Max отказалась от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" 1939 года из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.
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