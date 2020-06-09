В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.

Всемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году

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