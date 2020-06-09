с чего всё началось

В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.

Всемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году

Общество В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина. 21

Экономика Lufthansa приготовилась сократить до 26 000 сотрудников Лишними окажутся около 22 000 позиций с полной занятостью, а всего работу могут потерять до 26 000 сотрудников, сказала представитель Lufthansa после встречи с профсоюзами. 2

Происшествия Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии. 2,4K

Политика В МИД прокомментировали прошедшие в Нидерландах слушания по делу MH17 Новый блок слушаний по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах начался 8 июня.

Происшествия На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе. 1,6K

Общество Аксенов рассказал о правилах въезда в Крым Измерение температуры и осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ при въезде в Крым будут осуществляться в аэропорту, на железнодорожном вокзале и на Крымском мосту, сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава республики Сергей Аксенов. 23

Политика США обвинили Международный уголовный суд в коррупции США обвинили Международный уголовный суд (МУС) в предвзятых расследованиях и коррупции.

Экономика ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов "ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении. 35

Здоровье Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат за работу с инфицированными коронавирусом.

Политика Путин провел телефонный разговор с президентом Вьетнама Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг по телефону обсудили энергетику, в том числе запуск новых проектов в сфере электрогенерации и мирного атома, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество На Кубани откроют музеи и разрешат деловые мероприятия «С 12 июня разрешаются деловые мероприятия численностью до 50 человек, открываются для посещения музеи по предварительной записи, возобновляется работа театров, но только для репетиций, разрешается деятельность тренировочных комплексов для занятий профессиональным командам и профессиональным спортсменам», — заявил на заседании глава региона Вениамин Кондратьев. 32

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 62

Здоровье Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам. 75

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 159

Происшествия Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве. 2