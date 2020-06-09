Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году

В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
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Эксперты ВБ назвали сроки восстановления экономики Таджикистана

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Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

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Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт

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ПРАЙМвчера в 10:27
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:39, Ашберн
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
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Происшествия

Ефремов прокомментировал смертельное ДТП

Аргументы и Факты вчера в 15:14
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Военные построят в Тульской области 5 мостов к 1 июля

Параллельно военнослужащие демонтируют старый аварийный мост. Все 5 новых мостов планируется завершить до 1 июля.
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
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Энергетика

Запасы нефти в США достигли исторического рекорда

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю увеличились на 5,7 млн баррелей — до рекордных 538,065 млн баррелей.
RT на русском 11:08
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Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
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Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
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Энергетика

МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия 04:12
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Футбол

В клубе АПЛ выявлен случай заражения коронавирусом

В клубе Английской премьер-лиги (АПЛ) выявлен случай заражения коронавирусом, сообщает сайт турнира. Имя инфицированного не называется.
Газета.Ru 13:29
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Lenta.ru 08 июня в 19:12
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Общество

В России на три месяца увеличили пособие по безработице

Получат максимальное пособие по безработице и предприниматели, которые закрывают свое дело.
Невские Новости 08 июня в 11:06
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым

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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Шоу-бизнес

У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса

Известная юмористка Елена Воробей ещё в конце мая сообщила, что заразилась коронавирусом нового типа.
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Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
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Общество

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
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Футбол

Санчо решил покинуть «Боруссию» нынешним летом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо хотел бы уйти из команды по окончании сезона.
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Авто

Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50

Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
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Шоу-бизнес

Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова

Телеведущая отметила, что все случившееся с артистом можно назвать "историей большого обмана".
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Общество

В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты

В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета 12:56
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
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Гаджеты

Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield

Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла.
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В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что за неделю показатель заболеваемости в 20 раз превысил средний уровень за последние годы, сообщает РБК.
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Происшествия

Преступник изнасиловал и убил двух девочек в Самарской области

В августе 1994-го года Рыльков в Тольятти обманом заманил не знакомую ему 16-летнюю девочку в лес, изнасиловал ее и причинил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
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Происшествия

Слушание дела историка Соколова отложили из-за нового адвоката

РБК вчера в 08:37
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами.
RT на русском 15:21
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Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова снялась без одежды для обложки Elle

Алеся Кафельникова снялась без одежды для обложки Elle К слову, многие звезды шутили по поводу отдыха в столь жестких условиях.
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