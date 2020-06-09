Экономика
RuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году
В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
Читать в источнике
Оценить194
Подробнее о событии
Показать все источники
Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Российская газетавчера в 07:09
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:39, Ашберн
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Происшествия
Ефремов прокомментировал смертельное ДТП
Аргументы и Факты вчера в 15:14
Армия и оружие
Военные построят в Тульской области 5 мостов к 1 июля
Параллельно военнослужащие демонтируют старый аварийный мост. Все 5 новых мостов планируется завершить до 1 июля.
Тульские новости 10:36
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
Энергетика
Запасы нефти в США достигли исторического рекорда
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю увеличились на 5,7 млн баррелей — до рекордных 538,065 млн баррелей.
RT на русском 11:08
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия 04:12
Футбол
В клубе АПЛ выявлен случай заражения коронавирусом
В клубе Английской премьер-лиги (АПЛ) выявлен случай заражения коронавирусом, сообщает сайт турнира. Имя инфицированного не называется.
Газета.Ru 13:29
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Lenta.ru 08 июня в 19:12
Общество
В России на три месяца увеличили пособие по безработице
Получат максимальное пособие по безработице и предприниматели, которые закрывают свое дело.
Невские Новости 08 июня в 11:06
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Шоу-бизнес
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Известная юмористка Елена Воробей ещё в конце мая сообщила, что заразилась коронавирусом нового типа.
Pravda.Ru 03:09
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Общество
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
Футбол
Санчо решил покинуть «Боруссию» нынешним летом
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо хотел бы уйти из команды по окончании сезона.
Спорт-Экспресс 04:29
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 09:01
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
Телеведущая отметила, что все случившееся с артистом можно назвать "историей большого обмана".
iReactor 03:00
Общество
В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты
В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета 12:56
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Гаджеты
Intel раскрыла характеристики 10-нм гибридных процессоров Lakefield
Корпорация Intel долгие месяцы возила по отраслевым выставкам образцы материнских плат на базе 10-нм процессоров Lakefield, неоднократно рассказывала о прогрессивной трёхмерной компоновке Foveros, которую они применили, но чётких сроков анонса и характеристик назвать не могла.
3DNews 12:51
Здоровье
В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз
Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что за неделю показатель заболеваемости в 20 раз превысил средний уровень за последние годы, сообщает РБК.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:01
Происшествия
Преступник изнасиловал и убил двух девочек в Самарской области
В августе 1994-го года Рыльков в Тольятти обманом заманил не знакомую ему 16-летнюю девочку в лес, изнасиловал ее и причинил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Kursk.com 14:39
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами.
RT на русском 15:21
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова снялась без одежды для обложки Elle
Алеся Кафельникова снялась без одежды для обложки Elle К слову, многие звезды шутили по поводу отдыха в столь жестких условиях.
Вокруг ТВ 15:12