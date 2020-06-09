Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году

В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
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Лавина гастарбайтеров хоронит экономику Молдавии: итоги коронавируса

REGNUMвчера в 19:21

Эксперты оценили прогноз снижения мировой экономики Всемирного банка

ПРАЙМ09 июня в 10:27

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАСС08 июня в 11:02

Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт

РИА Новости09 июня в 08:14

Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны

Российская газета09 июня в 07:09

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБК08 июня в 12:22

Эксперт высказался о прогнозе по ВВП России

News.ru09 июня в 08:43
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Политика

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
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Экономика

«Дом.РФ»: ставки по ипотеке в России продолжат снижаться

Ипотечные ставки в России находятся на минимальных уровнях и продолжают снижаться.
Вести.Ru 07:16
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Происшествия

Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
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Происшествия

Суд арестовал экс-министра связи Кировской области Юрия Палюха

Первомайский районный суд Кирова заключил под стражу бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями и растрате.
ТАСС 06:23
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Армия и оружие

Индия начала массово перебрасывать танки Т-90 на границу с Китаем

В информагентстве Defence Blog сообщают о том, что Индия решила перебросить к границе с КНР большое количество танков Т-90.
Discover24 08:13
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Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
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Футбол

«Спартак» завершил сбор в Тарасовке и продолжит подготовку в Москве

РИА Новости 06:11
Транспорт

В РЖД назвали дату возвращения «Сапсанов» к обычному графику

На специальной странице, посвященной изменениям расписания в связи с распространением коронавирусной инфекции, анонсировано, что с 24 июня будут возвращены 12 поездов «Сапсан», движение которых было отменено с 13 апреля.
РБК 07:20
Общество

В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам

Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
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Происшествия

Под Калугой ребенок выжил, упав с пятого этажа

Восьмилетний мальчик выжил в Калужской области, упав из окна квартиры на пятом этаже, откуда он пытался выбраться после того, как его одного закрыл уехавший на заработки в Москву на несколько дней отец, сообщает в четверг прокуратура региона.
РИА Новости 06:44
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Происшествия

Главу сахалинского отделения ПФР заподозрили в получении взятки

Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взятки, информирует в четверг СУ СК по региону.
РИА Новости 02:43
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Общество

Парад Победы в Курске перенесен на 23 августа

Курск сегодня 06:08
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Общество

В трех регионах РФ исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу

Роспотребнадзор сообщает, что на территории Хабаровского края, Тюмени и Петербурга запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к коронавирусу SARS CoV-2.
RuNews24.ru вчера в 21:10
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Кино

Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

REGNUM вчера в 07:30
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
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Футбол

«Краснодар» проведет лотерею среди владельцев абонементов

«Краснодар» объявил о проведении лотереи для владельцев абонементов на оставшиеся домашние матчи сезона.
Спорт-Экспресс 07:12
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс 09 июня в 17:45
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Недвижимость

Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета 07:03
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Политика

Вакарчук решил сложить депутатские полномочия

Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
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Общество

В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус

Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:05
6
Общество

Пропуска в Краснодарском крае отменены

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются.
Газета.Ru 07:23
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Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 06:11
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Здоровье

Доктор Мясников поспорил с ВОЗ о смертности россиян от коронавируса

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, поспорил с заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о «сложной для понимания» статистике смертности россиян от коронавируса.
Lenta.ru 05:41
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Как работают Яндекс.Новости?
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