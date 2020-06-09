Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году

В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) ожидает сокращения мирового ВВП по итогам 2020 года на 5,2%. В России спад прогнозируется на уровне 6%, в США -- 6,1%, в еврозоне -- 9,1%, в странах с развитыми экономиками -- 7%. При этом рост ВВП сохранится в Китае (1%), Египте (3%) и Бангладеше (1,6%), говорится в июньском обзоре
 ВБ «Перспективы мировой экономики».
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Экономика

Ozon в первом квартале увеличил оборот на 115%

Онлайн-ритейлер Ozon в первом квартале 2020 года увеличил оборот на 115% год к году, до 31,6 млрд руб.; в апреле оборот площадки вырос почти на 200%, до 14,9 млрд руб. Об этом "Ъ" рассказал представитель компании.
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В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
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Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
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Общество

Плющенко призвал россиян проголосовать за поправки в Конституцию

Экс-фигурист Евгений Плющенко призвал граждан России принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое пройдет с 25 июня по 1 июля.
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СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

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Собянин: выход из ограничений в Москве займет два месяца

Власти Москвы подготовили план по выходу из ограничений, на это уйдет почти два месяца, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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Авто

Haval назвал дату продаж нового Haval H6

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Общество

Попова сообщила о сохранении масочного режима в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения надо снять первыми

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Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался на 79-м году жизни. Об этом в среду, 10 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
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Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
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Крым откроется для туристов с 1 июля

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В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
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Врач рассказала о вреде мороженого

Врач отмечает, что во время жары мороженое не вызовет в организме сильных перепадов температур, и простыть, употребляя его, сложно.
ТК Звезда 08 июня в 23:21
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