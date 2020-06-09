с чего всё началось

В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.

Всемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году

Экономика Ozon в первом квартале увеличил оборот на 115% Онлайн-ритейлер Ozon в первом квартале 2020 года увеличил оборот на 115% год к году, до 31,6 млрд руб.; в апреле оборот площадки вырос почти на 200%, до 14,9 млрд руб. Об этом "Ъ" рассказал представитель компании.

Происшествия Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17 В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. 1,3K

Общество Плющенко призвал россиян проголосовать за поправки в Конституцию Экс-фигурист Евгений Плющенко призвал граждан России принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. 23

Общество Попова сообщила о сохранении масочного режима в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 405

Гаджеты Обновление Windows 10 стало доступно пользователям Microsoft начала распространять обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) для широкого круга пользователей. 9

Общество Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался на 79-м году жизни. Об этом в среду, 10 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на источник. 477

Происшествия В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб. 1,5K

Путешествия Крым откроется для туристов с 1 июля Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля. 206

Шоу-бизнес Александра Стриженова вышла замуж Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня. 23

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 193

Общество ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 20

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 155