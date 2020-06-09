Добавим, что наибольшее сокращение доходов испытают развитые экономики — их объем упадет на 7%. ВВП развивающихся стран и стран с формирующимся рынком уменьшится на 2,5%. Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что по-мнению российского аналитика, экономика РФ оживет к концу 2020 года.

Политика Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. 315

Политика Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью. 3,5K

Происшествия Росприроднадзор назвал причину разлива топлива в Норильске Сегодня сообщалось о задержании трёх сотрудников ТЭЦ-3 по делу об утечке топлива в Норильске.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине У актера есть взрослый сын Кирилл от экс-супруги Алисы Шер. Но на днях он решил рассказать о своей нынешней любимой женщине. 8

Политика Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии. 2

Общество Калининградские власти надеются открыть регион для туристов с 15 июня Калининградские власти надеются открыть регион для российских туристов ориентировочно с 15 июня, если ситуация с распространением коронавируса не ухудшится, рассказал РИА Новости региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Политика Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 200

Происшествия Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360. 44

Авто КамАЗ представил первый карьерный самосвал «Самсон» В Научно-техническом центре «КамАЗа» разработали и представили первый автомобиль из нового семейства карьерных самосвалов «Самсон». 56

Экономика ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов "ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении. 12

Общество Пекин усомнился, что коронавирус возник в Китае Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил о сомнениях Пекина в том, что коронавирус возник именно в Китае. 12