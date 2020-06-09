Экономика
RuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году
В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Российская газета09 июня в 07:09
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Общество
В России выявлено 8779 заразившихся коронавирусом
В России за минувшие сутки выявлено 8779 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщает оперативный штаб.
BFM.ru 03:39
Экономика
Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре
Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости 09 июня в 15:04
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Общество
Российские школьники в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов
«Все российские школьники — и девятых, и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов», — говорится в документе.
Известия 02:32
Происшествия
В Липецкой области умер заболевший COVID-19 фельдшер скорой помощи
Фельдшер скорой помощи, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, скончался в больнице в Липецкой области, сообщила в четверг администрация региона.
РИА Новости 03:56
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2
Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM вчера в 03:51
Армия и оружие
В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением
В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
Здоровье
Главврач больницы Боткина предостерег от самолечения при коронавирусе
Главврач больницы Боткина предостерег от самолечения при коронавирусе.
Evo-rus.com 03:35
Общество
Россияне обретают финансовую независимость в 26 лет
Астраханцы обретают финансовую самостоятельность в среднем в 26,8 лет, краснодарцы – в 27,2 года, а ростовчане – и вовсе в 27,5 лет.
Newvz.ru 03:13
Экономика
Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Происшествия
Против главы Норильска возбуждено дело из-за аварии на ТЭЦ
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина из-за аварии на ТЭЦ-3, где произошёл разлив дизельного топлива.
RT на русском 03:42
Космос
Российская обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела все небо
Twitter Российская космическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне.
РЕН ТВ вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз
Эпатажная участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз.
Bimru.ru 03:31
Экономика
Владелец Zara и Massimo Dutti закроет 1,2 тыс. магазинов
В течение первого квартала 88% магазинов Inditex по всему миру закрывались на некоторое время из-за карантинных мер, вводимых разными странами.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Кино
Вышел тизер фантастического фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
В 2019 году состоялось наше знакомство с Гамлетом Дульяном, который посетил отчий дом и родную стихию романа "Мы".
Российская газета вчера в 06:03
Космос
Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты
Sibnovosti.ru 02:30
Футбол
Футбольный «Спартак» заинтересовался бразильцем Пикачу
Защитник бразильского клуба «Васко да Гама» Яго Пикачу может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
РБК 03:53
Общество
Протестующие снесли статуи конфедератов и памятник Колумбу в США
Народные новости 03:44
Общество
В Калининградской области за сутки подтвердили 42 случая коронавируса
В Калининградской области за сутки подтвердили 42 случая коронавируса.
Вести Калининград 03:36
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe вчера в 09:01
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09 июня в 09:39
Общество
Ученый Лапыгин освобожден по УДО
Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина.
BFM.ru 03:22
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
Здоровье
Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек.
REGNUM вчера в 22:54