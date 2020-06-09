Экономика

Pravda.RuPravda.RuВсемирный банк спрогнозировал спад российской экономики в 2020 году

Добавим, что наибольшее сокращение доходов испытают развитые экономики — их объем упадет на 7%. ВВП развивающихся стран и стран с формирующимся рынком уменьшится на 2,5%. Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что по-мнению российского аналитика, экономика РФ оживет к концу 2020 года.
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