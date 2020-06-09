Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году

В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
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Лавина гастарбайтеров хоронит экономику Молдавии: итоги коронавируса

REGNUMвчера в 19:21

Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны

Российская газета09 июня в 07:09

Эксперт высказался о прогнозе по ВВП России

News.ru09 июня в 08:43

Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт

РИА Новости09 июня в 08:14

Эксперты оценили прогноз снижения мировой экономики Всемирного банка

ПРАЙМ09 июня в 10:27

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБК08 июня в 12:22

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАСС08 июня в 11:02
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Общество

Школы Петербурга откроют двери 1 сентября 2020 года

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 13:12 — REGNUM Школы и другие образовательные учреждения Петербурга откроются 1 сентября и заработают в очном режиме.
REGNUM 06:12
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Происшествия

Возбуждено дело по факту сбыта актеру Ефремову наркотиков

Газета.Ru 05:13
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой

В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 09 июня в 06:46
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Общество

В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19

В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия вчера в 20:45
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Общество

С 12 июня на Кубани откроют гостиницы до 50 номеров

Чтобы гостиница могла начать работу, нужно изучить все требования Роспотребнадзора и подать в ведомство уведомление, что ее владелец готов выполнять все предписания, — пояснила глава краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина.
Краснодарские известия 06:10
Шоу-бизнес

Варнава кардинально сменила имидж после расставания с женихом

ФАН вчера в 20:44
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Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
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Происшествия

В Калужской области из окна пятого этажа выпал ребёнок

REGNUM 05:54
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Происшествия

Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3

В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности, его будет расследовать Главное следственное управление СКР.
Интерфакс 03:42
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Общество

Число заболевших коронавирусом в РФ превысило полмиллиона человек

По сообщению оперштаба, число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 8 779 человек в 84 регионах.
Expert.ru 04:10
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Общество

В Москву вернулись работающие в России немецкие топ-менеджеры

Группа из 50 работающих в России немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась в Москву из Германии спецрейсом авиакомпании Lufthansa.
РБК 06:41
Происшествия

Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске

По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП.
iReactor 05:59
1
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
33
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова снялась обнаженной для глянцевого журнала

Отмечается, что Кафельникова не может находиться одна, поэтому она закрутила роман с сыном преуспевающего бизнесмена Владимиром Новицким.
RuNews24.ru 05:11
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Происшествия

СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости 06:19
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Общество

Кудрин счел недостаточной господдержку россиян в острую фазу кризиса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью агентству ТАСС заявил, что пошел бы по схеме более широкой выдачи денег гражданам, пострадавшим от кризиса.
РБК 02:38
24
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Здоровье

9 июня: в Тверской области коронавирус победили 49 человек

В Тверской области по данным оперативного штаба на 9 июня подтверждены 84 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 49 человек.
Tvtver.ru 09 июня в 03:45
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Политика

Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию

"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Шоу-бизнес

Светлана Пермякова похорошела после карантина

В своем аккаунте Instagram 48-летняя актриса разместила новое фото.
RuNews24.ru 02:33
Экономика

В России задумали расширить льготную ипотеку

Российское правительство планирует рассмотреть возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых.
Lenta.ru 06:45
Кино

HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord вчера в 04:05
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Общество

Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля

На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
Рамблер вчера в 06:14
40
Общество

Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
1,7K
Происшествия

Посадивший сына на цепь житель Кубани приговорен к трем годам колонии

Житель Краснодарского края, который в 2019 году неоднократно сажал своего сына на цепь, приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей.
Известия 06:27
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Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
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