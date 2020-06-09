Экономика
RuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году
В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Российская газетавчера в 07:09
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Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина
Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
РИА Новости 08:43
Культура
Сериал «Содержанки» покажет британское телевидение
Аргументы и Факты вчера в 07:18
Политика
Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Футбол
Девять игроков покинули «Спартак»
Москва, 9 июня 2020, 21:31 — REGNUM В составе команды «Спартак-2», выступающей в ФНЛ, произошли изменения — клуб покинули девять футболистов.
REGNUM вчера в 14:31
Космос
Солнечная обсерватория НАСА замечает комету ATLAS в потоке солнечного ветра
Клочковатая дымка, движущаяся от левого края снимка, представляет собой солнечный ветер, потоки заряженных частиц, постоянно вырывающихся с поверхности Солнца и создающих «пузырь», в котором находятся Земля и другие планеты.
AstroNews.ru 07:12
Энергетика
Продажи российской нефти рухнули
Экспортные продажи российской нефти в апреле рухнули более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных на ее сайте.
Lenta.ru 09:36
Происшествия
После убийства девочки жители красноярской деревни устроили народный сход. Они требуют выселить банду подростков
Life.ru 03:43
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием
Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 07:55
Авто
Гигантская свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
В Дубае была обнаружена необычная парковка брошенных автомобилей - на нее помимо бюджетных машин свозят дорогостоящие авто, видимо, надоевшие арабским принцам или с их точки зрения не достойные того, чтобы заниматься ремонтом поле ДТП.
Московский Комсомолец 10:29
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
На одном из рынков Симферополя ФСБ предотвратила теракт, который готовили поддерживаемые украинскими радикалами пять граждан РФ.
Российская газета 07:59
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Происшествия
СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов попытался покончить с собой 9 июня после смертельного ДТП со своим участием, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:44
Политика
Евросоюз откроет внешние границы с 1 июля
Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Евросоюз планирует начать открывать внешние границы с 1 июля, сообщает РИА Новости.
Полит.ру 06:27
Технологии
CEO Mail.ru на совещании с Путиным: «В этом году экспортная выручка от российских игровых компаний превысит $4 млрд»
Генеральный директор Mail.ru Борис Добродеев рассказал об успехах российских игровых компаний на совещании по развитию информационных технологий с президентом РФ Владимиром Путиным.
CyberSport.ru 10:55
Армия и оружие
В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25
ИА Красная Весна 08 июня в 15:57
Происшествия
В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных
В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ планировали похитить дочь экс-командира ПВО Цемаха
Подорвавшиеся на взрывном устройстве в подконтрольной Киеву Авдеевке украинские силовики планировали похитить дочь экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
РИА Новости 08:32
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Общество
Суд отклонил требование экс-главы ВЭБа отправить Дерипаску в тюрьму
Высокий суд Лондона отклонил требование бывшего председателя Внешэкономбанка Владимира Чернухина отправить миллиардера Олега Дерипаску в тюрьму за неуважение к суду.
Ведомости 08:07
Происшествия
Суд оправдал владельца пристани по делу о гибели 11 человек на Волге
RT на русском 10:43
Спорт
Экологи отбросили лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад
Запрет фторсодержащей продукции для смазки лыж, синхронно наложенный Советом Международной лыжной федерации и Международным союзом биатлонистов, отбросит лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад, заявил сервисмен сборной России по биатлону Илья Ямбаев, 10 июня сообщает Спорт-Экспресс.
ИА Красная Весна 10:53
Шоу-бизнес
Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова
Что происходит 09:17
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова раздвинула ноги на коне
Артистка в своих лучших традициях продемонстрировала поперечный шпагат, при этом она балансировала на седле, закрепленном на спине коня.
VSE42.RU 05:29
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30