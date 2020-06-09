Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году

В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
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Эксперты ВБ назвали сроки восстановления экономики Таджикистана

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Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

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Эксперт высказался о прогнозе по ВВП России

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Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт

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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны

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Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБК08 июня в 12:22

Эксперты оценили прогноз снижения мировой экономики Всемирного банка

ПРАЙМвчера в 10:27
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Происшествия

В баре Ulysses прошли следственные действия по делу Ефремова

Известия 09:53
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Общество

На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина

Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
РИА Новости 08:43
Культура

Сериал «Содержанки» покажет британское телевидение

Аргументы и Факты вчера в 07:18
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Политика

Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Футбол

Девять игроков покинули «Спартак»

Москва, 9 июня 2020, 21:31 — REGNUM В составе команды «Спартак-2», выступающей в ФНЛ, произошли изменения — клуб покинули девять футболистов.
REGNUM вчера в 14:31
Космос

Солнечная обсерватория НАСА замечает комету ATLAS в потоке солнечного ветра

Клочковатая дымка, движущаяся от левого края снимка, представляет собой солнечный ветер, потоки заряженных частиц, постоянно вырывающихся с поверхности Солнца и создающих «пузырь», в котором находятся Земля и другие планеты.
AstroNews.ru 07:12
Энергетика

Продажи российской нефти рухнули

Экспортные продажи российской нефти в апреле рухнули более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных на ее сайте.
Lenta.ru 09:36
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Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Lenta.ru 08:02
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Происшествия

После убийства девочки жители красноярской деревни устроили народный сход. Они требуют выселить банду подростков

Life.ru 03:43
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Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
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Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием

Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
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Авто

Гигантская свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

В Дубае была обнаружена необычная парковка брошенных автомобилей - на нее помимо бюджетных машин свозят дорогостоящие авто, видимо, надоевшие арабским принцам или с их точки зрения не достойные того, чтобы заниматься ремонтом поле ДТП.
Московский Комсомолец 10:29
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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

На одном из рынков Симферополя ФСБ предотвратила теракт, который готовили поддерживаемые украинскими радикалами пять граждан РФ.
Российская газета 07:59
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Экономика

ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
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Происшествия

СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов попытался покончить с собой 9 июня после смертельного ДТП со своим участием, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:44
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Политика

Евросоюз откроет внешние границы с 1 июля

Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Евросоюз планирует начать открывать внешние границы с 1 июля, сообщает РИА Новости.
Полит.ру 06:27
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CEO Mail.ru на совещании с Путиным: «В этом году экспортная выручка от российских игровых компаний превысит $4 млрд»

Генеральный директор Mail.ru Борис Добродеев рассказал об успехах российских игровых компаний на совещании по развитию информационных технологий с президентом РФ Владимиром Путиным.
CyberSport.ru 10:55
Армия и оружие

В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25

ИА Красная Весна 08 июня в 15:57
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Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
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Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ планировали похитить дочь экс-командира ПВО Цемаха

Подорвавшиеся на взрывном устройстве в подконтрольной Киеву Авдеевке украинские силовики планировали похитить дочь экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
РИА Новости 08:32
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Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
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Происшествия

Жириновский попросил для Ефремова строгого наказания

JustMedia 01:07
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Общество

Суд отклонил требование экс-главы ВЭБа отправить Дерипаску в тюрьму

Высокий суд Лондона отклонил требование бывшего председателя Внешэкономбанка Владимира Чернухина отправить миллиардера Олега Дерипаску в тюрьму за неуважение к суду.
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Происшествия

Суд оправдал владельца пристани по делу о гибели 11 человек на Волге

RT на русском 10:43
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Спорт

Экологи отбросили лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад

Запрет фторсодержащей продукции для смазки лыж, синхронно наложенный Советом Международной лыжной федерации и Международным союзом биатлонистов, отбросит лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад, заявил сервисмен сборной России по биатлону Илья Ямбаев, 10 июня сообщает Спорт-Экспресс.
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Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

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Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова раздвинула ноги на коне

Артистка в своих лучших традициях продемонстрировала поперечный шпагат, при этом она балансировала на седле, закрепленном на спине коня.
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Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
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