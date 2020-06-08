с чего всё началось

Добавим, что наибольшее сокращение доходов испытают развитые экономики — их объем упадет на 7%. ВВП развивающихся стран и стран с формирующимся рынком уменьшится на 2,5%. Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что по-мнению российского аналитика, экономика РФ оживет к концу 2020 года.

Всемирный банк спрогнозировал спад российской экономики в 2020 году

Происшествия Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters. 13

Происшествия Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым В Красноярске завершено расследование дела о подготовке теракта в школе. 12

Общество Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек). 514

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". 1K

Происшествия Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров Ранее в пресс-службе КРЭТ РИА Новости сообщали, что после инцидентов с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга была создана специальная комиссия для технического исследования аппаратов "Авента-М". 98

Происшествия Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. 63

Общество Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом.

Политика Китай сможет заместить поставки микрочипов из США, уверен посол Пекин сможет полностью наладить производство микрочипов, чтобы заместить поставки из США, заявил в среду посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 174

Политика Генпрокуратура Украины предъявила новое обвинение Порошенко Офис генерального прокурора Украины сообщил в среду о предъявлении нового обвинения бывшему президенту страны Петру Порошенко. 9

Здоровье Вирусолог объяснил, когда снизится распространение COVID-19 в России Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что отчетливое снижение распространения новой коронавирусной инфекции начнется, скорее всего, через месяц, все зависит от того, как россияне будут соблюдать меры профилактики.

Экономика Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО. 8

Общество Юрий Лоза поделился мыслями о ДТП с Михаилом Ефремовым На ситуацию с актером Михаилом Ефремовым, совершившим смертельное ДТП, отозвался Юрий Лоза.