Экономика
RuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году
В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Российская газета09 июня в 07:09
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Политика
В конгрессе США предложили признать Россию спонсором терроризма
Члены конгресса от Республиканской партии США представили доклад, в котором предложили признать Россию "страной - спонсором терроризма".
Газета.Ru вчера в 16:18
Армия и оружие
Эстония обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства
Экипаж воздушного судна обвинили в том, что он не поддерживал радиосвязь с эстонскими диспетчерами.
Lenta.ru вчера в 14:02
Общество
Россиян ожидает «арктическое вторжение»
На смену жаркой погоде в Россию придет "арктическое вторжение". Об этом сообщает портал "Метеовести" центра "Фобос".
Газета.Ru вчера в 07:23
Общество
Вспышка коронавируса произошла в кемеровском пансионате для инвалидов
Интерфакс - Россия 02:06
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Политика
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Технологии
Вышла публичная бета-версия Android 11
Вышла в сеть публичная бета-версия Android 11. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:11
Наука
Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса
Как подчеркивают специалисты, если же ношение масок сочетается с социальным дистанцированием и некоторыми ограничительными мерами, то это позволит справиться с пандемией задолго до появления вакцины.
РИА Новости 02:18
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
Армия и оружие
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски.
Evo-rus.com 02:30
Общество
Кудрин счел недостаточной господдержку россиян в острую фазу кризиса
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью агентству ТАСС заявил, что пошел бы по схеме более широкой выдачи денег гражданам, пострадавшим от кризиса.
РБК 02:38
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Политика
Кудрин: Российское здравоохранение существенно недофинансировано
Российское здравоохранение существенно недофинансировано, - сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Эхо Москвы 01:31
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
Политика
Зеленский рассказал о добивавшемся с ним встречи Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его предшественник Петр Порошенко добивался встречи с ним.
Lenta.ru 02:16
Общество
Сбербанк списывает выплаты на детей за долги
На портале "Народный рейтинг" появились жалобы клиентов Сбербанка на списывание поступивших выплат на детей за долги, сообщает РБК.
Слава труду (Бавлы) вчера в 13:39
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
Путешествия
В Ростуризме назвали дату начала полноценного курортного сезона
С 1 июля жители страны смогут путешествовать по стране при соблюдении мер безопасности и предосторожности.
Анапское Черноморье вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Норкин назвал дату возвращения на телевидение
Журналист Андрей Норкин рассказал, когда планирует вернуться на телевидение. "Я выйду на работу 15 числа", - цитирует ведущего СтарХит.
РИА Новости 01:43