Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году

В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны

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Эксперты оценили прогноз снижения мировой экономики Всемирного банка

ПРАЙМ09 июня в 10:27

Эксперт высказался о прогнозе по ВВП России

News.ru09 июня в 08:43

Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт

РИА Новости09 июня в 08:14

Лавина гастарбайтеров хоронит экономику Молдавии: итоги коронавируса

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Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

РБК08 июня в 12:22

Всемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

ТАСС08 июня в 11:02
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Политика

В конгрессе США предложили признать Россию спонсором терроризма

Члены конгресса от Республиканской партии США представили доклад, в котором предложили признать Россию "страной - спонсором терроризма".
Газета.Ru вчера в 16:18
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Эстония обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства

Экипаж воздушного судна обвинили в том, что он не поддерживал радиосвязь с эстонскими диспетчерами.
Lenta.ru вчера в 14:02
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Общество

Россиян ожидает «арктическое вторжение»

На смену жаркой погоде в Россию придет "арктическое вторжение". Об этом сообщает портал "Метеовести" центра "Фобос".
Газета.Ru вчера в 07:23
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Общество

Вспышка коронавируса произошла в кемеровском пансионате для инвалидов

Интерфакс - Россия 02:06
Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
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Политика

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
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Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

Lenta.ru 02:42
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Технологии

Вышла публичная бета-версия Android 11

Вышла в сеть публичная бета-версия Android 11. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:11
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Наука

Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса

Как подчеркивают специалисты, если же ношение масок сочетается с социальным дистанцированием и некоторыми ограничительными мерами, то это позволит справиться с пандемией задолго до появления вакцины.
РИА Новости 02:18
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
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Политика

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
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В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски

В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски.
Evo-rus.com 02:30
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Общество

Кудрин счел недостаточной господдержку россиян в острую фазу кризиса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью агентству ТАСС заявил, что пошел бы по схеме более широкой выдачи денег гражданам, пострадавшим от кризиса.
РБК 02:38
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Общество

В Минздраве назвали возможные сроки лечения Ефремова от алкоголизма

Газета.Ru 02:18
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В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

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Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
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Кудрин: Российское здравоохранение существенно недофинансировано

Российское здравоохранение существенно недофинансировано, - сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
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На портале "Народный рейтинг" появились жалобы клиентов Сбербанка на списывание поступивших выплат на детей за долги, сообщает РБК.
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